En Barranquilla, conductor de bus herido se encuentra en UCI

Un conductor de bus de la empresa Contrasporcar fue trasladado a la Clínica Santa Mónica (en Barranquilla) minutos después de recibir un ataque por parte de un supuesto vendedor ambulante que subió al automotor a comercializar dulces.

En la con Calle 72 Carrea 43 el agresor tras sostener una discusión con el busetero desenfundó un arma blanca, la cual usada para atacar la humanidad de John Edinson Molina Acosta, de 34 años.



Presenta una herida en su pulmón, una perforación en la cavidad pleural, entre otra lesiones mantienen al chofer luchando por su vida en la clínica anteriormente mencionada, los médicos y familiares esperan que lo trasladen a la Clínica Porto azul (vía Puerto Colombia, Atlántico), ya que en la Santa Mónica no tienen convenio con la eps del paciente.



Mientras que el atacante iba a prender la huida, los pasajeros lo capturaron de inmediato y alertaron a Policía del cuadrante quien lo transportó hasta la URI de la Fiscalía en Barranquilla.



Responde al nombre de Jean Carlos Castro Correa, de 24 años de edad y de ciudadanía venezolana.



Directivo de Enaltra, Jhovani Ramos, asegura que el conductor se encuentra estable pero aún esta en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI).



“Esto es una lucha diaria, antes se luchaba con los vendedores de dulces y de manillas, los cantantes en los servicios públicos, pero ahora a razón de la situación migratoria venezolana, el número de los que se dedican a esta actividad es mayor”, afirmó.



Sostuvo que dada la situación se complica aún más las labores de los choferes de bus ya que deben cuidar que estas acciones de comercio no se realicen dentro del vehículo para no afectar a los usuarios.



Según informó Ramos se encargará de imponer la denuncia en el día de hoy, junto a la familia de Molina en contra de Castro, para que las autoridades legalicen su captura y se le impute por tentativa de homicidio.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla