Comerciantes, en medio de un año con sus ‘ires y venires’

Año maluco para el comercio organizado es el que han soportado en Barranquilla y los municipios del Atlántico, de acuerdo con el director ejecutivo de la seccional de Fenalco, Héctor Carbonell Gómez.

Sin embargo, el dirigente dice que no hay que quedarse en las expectativas sino avanzar, detectar ventajas y amenazas para adoptar nuevas estrategias en los negocios, de tal manera que se solucionen las necesidades y se equilibren las cargas.

A punto de culminar el presente año, Carbonell compartió con los lectores de EL TIEMPO sus opiniones.



¿Cómo terminan el año?

El 2018, desde mi punto de vista, es de ires y venires. Comenzó bastante lento, había muchas expectativas en el país y eso retrajo la actividad.



¿Por lo de haber sido un año con mucha política atravesada?

Exacto y por los efectos de una reforma a los tributos que le hizo el Gobierno anterior a finales del año pasado.



Factores como la inseguridad y la informalidad, ¿Cómo siguen afectándolos?

Más la informalidad, que es un flagelo jodido en este país. Los formales está en la legalidad, pagan impuestos, y si llega el contrabando, lo informal, pues se afecta la actividad.



¿Ven en esto la actuación efectiva de autoridades?

Siempre se les ha pedido que intervengan, porque así como le caen al que hace las cosas bien, también hay que caerle sobre el que no las hace.



¿En cuánto a la inseguridad…?

En Barranquilla, gracias a Dios, nos hemos mantenido con cierta tranquilidad. Obviamente hay casos aislados.

¿Esos casos aislados se refieren a territorios urbanos de cuidado?

Si los hay, más vulnerables, pero creo que están controlados por las autoridades y tienen claro lo que hay que hacer. Tenemos alianzas y hacemos entrenamiento como detectar cosas que puedan afectar al comercial y se alerta para que actúen.



Pasando a otro tema. La ciudad como tal viene creciendo y se ven negocios por todos lados, ¿Cuál es su punto de vista?

Barranquilla se convirtió en una ciudad de zonas. Hoy en día si tú estás en una zona tratas de hacer todos los movimientos allí, pues trasladarte a otra implica tiempo y costos. Eso me parece muy bien.



¿Es esto producto de alguna concertación entre constructores y comerciantes?

No. Es una planificación de quienes invierten y va acorde con los lineamientos trazados en que ha venido la ciudad, sobre todo en los últimos 10 años.



La vocación de la ciudad es industrial, portuaria y comercial, ¿En lo último, sí se sienten bien promocionados?

Sí, definitivamente. Muchos de afuera nos preguntan ¿Y qué está pasando en Barranquilla, cuéntenos?



¿Y ustedes qué es lo que cuentan?

Me enfoco en temas importantes: Canalización de arroyos, creo que a Barranquilla le cambiaron la cara y es una realidad, que muchos no creían; segundo, el tema de los escenarios deportivos le mostró otra cara a Colombia, una cara y vitrina mundial; tercero, toda la parte de la infraestructura del malecón: y de convertir la ciudad en epicentro de eventos corporativos, todos los días hay uno, al menos.



Retomando lo comercial desde el punto de vista de las tendencias, ¿Cómo ve los Fridays?

Más que Black Friday, yo los llamaría Weekend Friday. Es una estrategia que ayuda a rotar los inventarios. Hay empresarios que tienen inventarios aguantados y esperan esta oportunidad para sacarlos adelante.

¿Qué ventajas les reporta?

Tenemos reportes de los centros comerciales del tráfico de compradores de más del 50 por ciento, los fines de semana, sobre todo. Y el incremento en las ventas entre el 25 y el 30 por ciento.



¿A cuáles sectores les va mejor?

Calzado, electrodomésticos, ropa y tecnología. Aunque esta estrategia ya la ido usando muchos sectores, por ejemplo el de los autos, salud, restaurante, casi todo el comercio.



En conclusión, una reinvención del negocio…

Claro, porque si tú como empresario tienes un inventario quieto, no pudiste vender durante el año, ¿Qué tienes que hacer? Sacarlo a ver la manera y estas estrategias se vuelven virales.



En lo local, ustedes promueven otros eventos como Barranquilla despierta, ¿A propósito cuándo va y qué esperan?

Es en este mes. Esto se hace desde hace 10 años, y dinamiza el comercio en una temporada que es muy importante para el comercio.



¿Creen que así salvan el año de los ires y venires?

Confiamos en que sí, porque estimamos que las ventas sean del 6 por ciento con respecto al año anterior.



No es válido cerrar el diálogo sin que opine de la reforma fiscal que viene proponiendo el Gobierno Nacional y sus repercusiones en el comercio…

Somos conscientes del tema, pero creemos que no es el momento adecuado. Venimos de un año en el que hubo mucha contracción en la economía. Hay que buscar otras fórmulas.

