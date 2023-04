Desde hace varios meses los comerciantes de Barranquilla están denunciando las extorsiones de las que son víctimas por parte de grupos de delincuentes. Las autoridades buscan la manera de enfrentar este hecho de inseguridad, pero la situación parece que tomó ventaja por lo que los comerciantes piden que les permitan portar armas para defenderse.

El martes pasado, según lo informó Blu Radio, asociaciones de comerciantes y vendedores de la capital del Atlántico solicitaron que se levante, para ellos, la restricción que existe sobre el porte de armas.

Durante un consejo de seguridad, con la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, y el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, se habló de esa posibilidad con el fin de contrarrestar los hechos delictivos.



Y es que desde comienzos de este año los comerciantes de Barranquilla han manifestado su angustia ante la oleada de hechos delictivos de los que son víctimas.



En febrero pasado, EL TIEMPO informó que los comerciantes de los barrios Chiquinquirá y San Isidro ya no saben qué hacer ante las extorsiones de las que son víctimas por parte de organizaciones delincuenciales.



En esa ocasión, voceros del gremio de los comerciantes en la capital del Atlántico señalaron que la zona comprendida entre las calles 45 a la 50 entre carreras 27 a la 33, barrio Chiquinquirá, es una de las más afectadas por el mencionado delito.



El presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), Orlando Jiménez, afirmó que la extorsión está desbordada en Chiquinquirá, pero también en el barrio San Isidro, donde desconocidos distribuyen entre los tenderos y otros comerciantes panfletos amenazantes, en los cuales advierten que si no llaman a determinados números telefónicos para definir el pago de la extorsión atentarán contra los negocios y las personas.



Los panfletos tienen membretes de las "Autodefensas de Colombia - AGC" y de "RTC - Rastrojos Costeños".

Barrio Chiquinquirá, en Barranquilla. Foto: Archivo El Tiempo

El vocero de los comerciantes reveló que muchos comerciantes cerraron sus locales y otros se han ido de la ciudad debido a las extorsiones y a la zozobra que generan esos panfletos.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS