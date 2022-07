En condiciones lamentables y atravesando charcos de agua putrefacta, así le dan el último adiós los familiares a sus seres queridos en el municipio de Palmar de Varela, en el oriente del Atlántico.



En redes sociales, habitantes de esa población, denuncian las condiciones en las que se encuentra el Cementerio Nuevo.



Los ciudadanos solicitan con prontitud alcantarillado y pavimiento de las vías. Foto: Cortesía Facebook Noti Palmar

La problemática se presenta cada vez que llega la temporada de lluvias, sin embargo, la situación se ha intensificado. Lo que ha provocado que las fotografías sean compartidas en distintas redes sociales para hacer conocer la situación actual.



"Metidos en el agua es más deprimente de este último adiós en esas circunstancias", comentó un usuario en Facebook.



Otro habitante del municipio expresó que "la problemática no solamente ocurre en el cementerio sino también en todos los barrios. Hay que ponernos la mano en el corazón y no creamos de palabras sino de resultados y realidad", en referencia a la negligencia de los políticos de la población.



Los moradores de Palmar han manifestado en diferentes oportunidades sus quejas por la administración actual del alcalde, Galdino Orozco, que al parecer, no ha resuelto para implementar el alcantarillado en el barrio Alfonso López donde queda el campo santo, así como el pavimiento de las vías.