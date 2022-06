Las autoridades en el Atlántico se encuentran preocupadas ante el aparente incumplimiento de las medidas para la realización de corralejas en el departamento.



La gobernadora, Elsa Noguera, reiteró el llamado a los alcaldes para que suspendan los permisos para la realización de las corralejas en sus municipios, pero al parecer, Una ordenanza departamental no se estaría acatando.

Las corralejas no deben verse como el futuro económico del Atlántico, esto es solo la oportunidad de negocios para unos privados. Estamos trabajando en otros aspectos, reactivando muchos sectores de la economía”, dijo la mandataria.



Advirtió que este tipo de eventos evidencia la crueldad contra los animales y pone en peligro la vida de muchas personas, por lo que pidió seguir luchando por "derogar la ordenanza que permiten las corralejas para que no se vuelvan a presentar en esta zona del país”.



Por su parte, el presidente de la Asamblea del Atlántico, Federico Ucrós, afirmó que estos eventos han perdido su esencia, y por el contrario, se han vuelto "un relajo con alicoramiento".



Aseguró también, que la ordenanza aprobada por la Duma establece una serie de requisitos para su aprobación, pero "duda" que se esté cumpliendo.



“Dudo que todas estas normas exigidas se estén cumpliendo. Algunos requisitos deben ser entregados un mes con anterioridad a la realización de la corraleja y no se está haciendo”, dijo Ucrós.



El diputado recalcó que "es importante saber si los alcaldes municipales han estado permitiendo la realización de estos eventos sin tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ordenanza, como las garantías técnicas y la certificación de seguridad para los espectadores en estos espacios".



Otros diputados coinciden en que es importante replantear estas tradiciones en algunos municipios del Atlántico.



En el departamento se celebran corralejas como fiesta tradicional en, al menos, 11 municipios.

BARRANQUILLA