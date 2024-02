Avanzan acuerdos para la construcción de monumentos a la memoria en el Canal del Dique

En Atlántico, la Administración departamental y siete alcaldes municipales firmaron un acta en la que se comprometen a avanzar en la reparación y reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en las poblaciones que rodean el Canal del Dique.



En una mesa de trabajo la Gobernación y los mandatarios de Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Manatí, Luruaco, Sabanalarga y Repelón, acordaron avanzar en los estudios, presupuesto y búsqueda de los lugares en los que se construirán los monumentos que harán parte de la ‘Ruta de la memoria’.

Unidos por la memoria y la reconciliación, junto a siete alcaldes del Atlántico, avanzamos en la reparación de las víctimas del conflicto armado. Es por esto que queremos crear unos monumentos a lo largo del Canal del Dique, llamados 'La Ruta de la Memoria'. Serán testimonios que… pic.twitter.com/bbyikep6Qi — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) February 27, 2024

El secretario de Interior del Atlántico, José Antonio Luque, lideró la mesa de trabajo e indicó que la reunión tuvo como finalidad que los alcaldes de los municipios involucrados en el oficio de la JEP firmaran un compromiso para concretar el proceso de reparación y reconocimiento a las víctimas.



“La idea es que los municipios que hacen falta definan pronto cuál va ser el lugar en los que se construirán los monumentos contemplados en la sentencia de la JEP. Ya avanzamos y pronto podremos comenzar con la construcción de estos monumentos en los siete municipios”, señaló el funcionario.



Karen Pérez Angarita, coordinadora de la Oficina de Gestión de Paz y Víctimas del Conflicto de la Gobernación del Atlántico, indicó que se llegó a un acuerdo para darle cumplimiento al auto de la JEP.



“Este es un paso importante para que las víctimas del conflicto del departamento cuenten con esa ruta en la que exaltará su memoria”, dijo.



Por su parte, la alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña Cervantes, indicó que el compromiso adquirido por los territorios se materializará con ese monumento que no solo servirá para homenajear a las víctimas, sino que enviará un mensaje poderoso de no repetición para que los actos de barbarie del pasado no vuelvan.