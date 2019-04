En 10 años, Transmetro dice que transformó a Barranquilla

El sistema de transporte masivo, Transmetro, completó 10 años de operaciones en Barranquilla, destacando la ampliación de su flota de alimentadores y busetones y así prestar un servicio más amplio a sus usuarios y llegar a puntos distantes dentro de la ciudad.

EL TIEMPO entrevistó al subgerente de Planeación de Transmetro, Carlos Jimeno, quien contó cómo han ido transformado la movilidad de pasar de a 0,8 metros cuadrados por persona a casi 1 metro cuadrado por habitante.



“Desde nuestros inicios nos dieron un presupuesto para arreglar la infraestructura y nosotros ejecutamos 14 kilometros de troncal, entre la Calle Murillo y la Carrera 46, y recuperamos 242 kilómetros cuadrados de espacio público, y 28 Kilómetros cuadrados de andenes en las troncales”, afirmó Jimeno.



Una de las cosas que han tenido claro desde que comenzó el proyecto, es brindar un sinnúmero de posibilidades a las personas discapacitadas, por lo que en los espacios públicos intervenidos se colocaron líneas táctiles y rampas para que estos pudieran andar sin ningún problema y de forma segura.



“Implementamos alcorques (bases de cemento que actúan como macetas y varían en profundidad dependiendo la especie vegetal) para colocar arborización regulada, en donde las raíces no dañaran las calles ni los andenes cuando crecían, como antes”, aclaró el funcionario.



El inmobiliario urbano que colocaron aún se mantiene en muchos sectores, en otros lamentablemente no, según lo que explicó Jimeno esto obedece a la cultura ciudadana local, la cual, muchas veces, lleva a destruir lo que está a paso del peatón.



“Nos duele ver como la comunidad coge las canecas del Par Vial de la 50, al frente de la Aduana para quemar alambres; son en acero inoxidable y están todas negras”, apuntó.



Estos casos de daños, en muchas ocasiones, la misma comunidad quiere que la empresa los arregle, pero Transmetro asegura que “ya las obras se terminaron; estamos en proceso de entrega oficial, porque existe una entrega intrínseca, que es cuando la abrimos al uso, fueron dadas a la ciudad, por lo cual el encargado de componer las averías y desgates es el Distrito”.



“Otros daños muy frecuentes es que la vegetación que colocamos (más de 9.200 árboles sembrados) las personas las quitan para poner palos de mango, plantas de platano y hasta maíz, lo cual dificulta el paso de los articulados; además dañan las calles”, precisó.

Atención a discapacitados

Este es un ejemplo, un discapacitado no hace un buen uso de la rampa ubicada en la Carrera 46 entre calles 72 y 74 de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero

En las troncales, en las estaciones y los buses existen mecanismos para que los discapacitados disfruten de un buen servicio; además se busca que todos las personas, usuarias o no, puedan tener una seguridad al transitar por las calles en donde el sistema interviene.



“Losas podotactiles, rampas, señalización y otros elementos en lo que nosotros invertimos para brindarle la mayor comodidad y seguridad a las personas”, afirma Jimeno.



Aunque existe el caso en donde las personas, incluyendo a los discapacitados, “no hacen buen uso de estos mecanismos”, se reactivan planes para socializar cada uno de los elementos de seguridad e información para la comunidad.



"Las rampas se encuentran en los cruces en donde hay semáforos, o pares, y son lugares por donde se recomienda que las personas transiten para evitar que accidentes de tránsito, y más los discapacitados que no tienen la posibilidad, muchas veces de subir un escalón o de verlo, pero “la gente se queja porque tiene que caminar un poco más, pero no entienden que es por su seguridad”, manifesta Jimeno.



Pese a que estas rampas fueron entregadas, Transmetro reconoce que pueden tener defectos debido a que ya tienen 10 años de haber sido construidas. “Pero también porque los trabajadores de los servicios públicos hacen mal uso de ellas, ya que cerca de estas hay postes y ponen su carro en las rampas lo cual produce daños en estas, pero el Distrito debe responder”, aseguró.



Para mejorar el servicio a discapacitados, Transmetro le da prioridad con la opción de que ellos programen sus viajes a través de una llamada al servicio al cliente y ahí se le da el horario en que pasa la ruta que cuenta con ascensor para que suba y quedan registrados en la base de datos.



“Además los buses cuenta con un pito fuerte al llegar a la estación o hacer paradas para las personas que no ven sepan y se ubiquen”, afirmó.

Nuevos proyectos

Nuevas troncales y ampliación de su servicio a los municipios son algunos de los proyectos que rondan la empresa Transmetro. Foto: Oscar Berrocal

Aunque no piensan en hacer, ahora mismo, están pensando en nuevas troncales, y por esto hay un estudio de Transvías que analizó las calles de Barranquilla para trabajar en nuevos tramos “para que la empresa los cubra”.



Por otra parte, la compañía viene trabajando en lo que es la remodelación de la estación Joe Arroyo.



“Se planea una futura integración con el transporte colectivo para finales del próximo año”, puntualizó.



También se contempla llegar a más municipios y poder ampliar la cobertura de usuarios.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2