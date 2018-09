Empezó el Barranquijazz 2018

La Universidad del Norte y la Galería Plaza de la Paz (ubicada en el costado de la carrera 45 con calle 52) fueron los escenarios escogidos para esta versión del Barranquijazz 2018.



Martín Rojas, emblemático artista del movimiento ‘filin’ de Cuba, quien en esta edición subirá al escenario junto a Pablo Milanés este viernes por la noche, figura entre los estelares de la programación académica.

Así mismo, Trío Roar, Santiago Restrespo Jazz trío & Antonio Arnedo, Inés Granja y su grupo, The Swinging Brothers, Carlos Fischer Band, La Bandita y CAB (Mario Canonge, Adriano Tenorio, Blick Bassy) serán otros de los artistas que estarán presente en esta edición.



A su vez, Sara Tavares, cantautora afroportuguesa, hablará sobre su trabajo artístico, en el que se marcan líricas espirituales y humanas por medio de ritmos surgidos en Cabo Verde. Se pondrá en sintonía con el público en la Galería Plaza de la Paz, este viernes a las 3:00 p. m.



Y es que más que ser una idea llena de belleza artística, nobles intenciones humanas o cimiento de economía naranja, Barranquijazz, el certamen que tuvo su primera escenificación en 1997, ha representado para una cantidad indeterminable de músicos y espectadores, la oportunidad de hallar conocimientos que en muchos casos alcanzan a ser piedra filosofal, y en otros, sencillamente despiertan inquietudes que derivan en consagraciones.



“Siento que mi nivel de comprensión y apreciación de las notas musicales comenzó a ser distinto e igualmente exigente cuando estando niño pude ver a Cachao en un Barranquijazz. No alcanzo a recordar la fecha (2007), pero tengo claro que mi papá me llevó a verlo en el Amira de la Rosa. Noté lo que se puede hacer con un instrumento siempre se tenga nivel de exigencia y de intención artística”, afirmó conmovido Kevin Arce, barranquillero que domina el saxofón y que se abre paso en escenarios.

Mañana, en el Salón Jumbo del Country, será la presentación de Benny Green Trio, de Estados Unidos; y a Pablo Milanés y Martin Rojas, de Cuba. El sábado, disfrute del Antonio Arnedo Quinteto y de la Cumbre de Soneros a partir de las 8:00 p. m., también en el Jumbo.