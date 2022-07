Recibir el diploma de profesional simboliza para muchos la llegada a una meta y ver materializado el esfuerzo con el que lucharon para conseguir graduarse de la carrera de sus sueños.



Sin embargo, hay oportunidades en las que la vida le tiene a cada uno un destino diferente al soñado.



Elvis Rafael González-Rubio Santiago, es un ejemplo de ello. El joven padece desde hace algunos años cáncer, y aunque sus deseos por salir adelante nunca faltaron, no pudo asistir a la ceremonia de graduación en la que sus compañeros y otros estudiantes recibieron el diploma.



Para los médicos , Elvis Rafael no se encontraba en condiciones de asistir y sus familiares y profesores decidieron sorprenderlo.



El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares Cañavera, se trasladó con la toga puesta hasta la la habitación 401 de la clínica San Martín donde se encontraba el joven para presidir una ceremonia especial: graduarlo como diseñador gráfico.



“Yo quiero felicitarte por la culminación de tus estudios, estoy completamente enterado de que has cumplido con todo académicamente y que la salud no ha sido para ti una imposibilidad para tu lograr tu objetivo de ser un profesional” le dijo Molinares al Elvis Rafael.

El rector de la alma mater le dio también un reconocimiento especial por su ejemplo de "superación, disciplina y constancia".



Durante el conmovedor acto, estuvieron presentes sus padres y algunos docentes.



“A la Universidad Autónoma del Caribe muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, dijo emocionado el recién graduado.

