Las cuentas de la caja de compensación Comfamiliar se encuentran embargadas desde casi un mes por la Alcaldía de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, por no haber pagado las deudas de impuesto de un lote que no es de su propiedad.



La denuncia la hizo el gerente de Comfamiliar, Jairo Certain, al asegurar que le tienen congelados recursos por el orden de los 1.717 millones de pesos, desde el pasado 18 de agosto, pese a que ya demostraron que ese lote no pertenece a la caja de compensación.

Certain dijo que lo incomodo del asunto es que pese a que ya se aclaró la situación desde la Tesorería de Soledad no le han solucionado nada, generando serios perjuicios a Comfamiliar, como quiera que son dineros que se requieren para el pago de compromisos.



Desde la alcaldía de Soledad, el secretario de Hacienda, Álvaro Turizo, salió a explicar que el error se cometió porque el Igac fue quien mandó ese predio como si perteneciera a Comfamiliar y aseguró que el proceso de devolución de la plata ya está en trámite.

