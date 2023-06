“No podemos permitir que por el abuso de unos pocos alejen a los turistas de las playas y se afecten a las 170 familias que viven del turismo en Sabanilla”.



La reacción es de la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera ante las denuncias de abusos en precios que hicieron turistas y visitantes que, el fin de semana pasada, estuvieron en las recién recuperadas playas de Sabanilla, en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla.

La mandataria agradeció a las personas que instauraron las quejas, al tiempo que responsabilizó del polémico episodio a un grupo de meseros de los restaurantes, que se han ubicado en este balneario, de hacer cobros exagerados a los usuarios.



De acuerdo con las quejas y denuncias de personas que el pasado puente festivo visitaron Sabanilla, hubo precios exorbitantes en el servicio de restaurantes.



Es el caso del cobro de 75 mil pesos por una picada de huevas de sábalo, lo que llevó a equiparar el balneario con Cartagena.



Noguera recordó que cuando se inició el proyecto de ordenamiento de playas en Sabanilla, en donde se invirtieron unos 17 mil millones de pesos, no solo se pensó en la construcción de infraestructura como baños, casetas, zonas administrativas o parqueaderos, sino que también se trabajó en la capacitación de atención al cliente y gastronomía a las personas beneficiadas.



Esta capacitación, explicó la mandataria, permitió llegar a consensos y acuerdos, para que los precios de los servicios que aquí se ofrezcan estén acordes con los del turismo de playa. La medida buscó proteger al usuario de eventuales abusos.



La gobernadora se comprometió a que se vigilará para que se cumpla con los precios que se acordaron y se realizarán inspecciones en las cocinas, “para garantizar que la comida que se ofrezca sea la de la mejor calidad”, puntualizó.

'Playa para ricos' : la queja de una usuaria

EL TIEMPO recibió la denuncia de una mujer que conto que con su familia estuvo en las playas de Sabanilla cuando aún no estaban arregladas, y fueron bien atendidos por dos personas mayores, las cuales nos ofrecieron almuerzos que se los llevaron a las kioscos sin costó adicional, “y hasta nos llevaron unos cócteles de cortesía”.



La misma familia asegura que regresaron y encontraron unas playas lindas, todo muy bien organizado.

Los usuarios aseguran que por el uso de las carpas cobran 40 mil pesos. Foto: Kronos

Pero al llegar un empleado de los restaurantes les informó que deben comprar almuerzo y pagar 40.000 por la carpa.

Si llevo mi propia comida tampoco me dejan ingresar, o sea si vas a entrar debes consumir o no te prestan servicio o acceso a la playa FACEBOOK

Asegura la mujer que denuncia, que el almuerzo más económico cuesta 40.000 pesos. “Si no consume los almuerzos no alquilan la cabaña para estar en la playa o si llevo mi propia comida tampoco me dejan ingresar, o sea si vas a entrar debes consumir o no te prestan el servicio o acceso a la playa”, contó.



Como si fuera poco, asegura ella, un señor la abordó de manera agresiva asegurando que ese sitio era de él y le pagaba a la gobernación.



“Estaba con mi suegra y mis hijas bastantes asustadas ante esa reacción, ya que no sabíamos porque nos hablaba de esa manera. Al salir del lugar coloqué la queja ante la dueña del restaurante. La respuesta fue que era un señor grosero. Aclaré que no me estaban regalando nada y que estaba pagando por el servicio y merecíamos respeto”, indicó la mujer en su denuncia pública enviada a este medio, quien con preocupación advierte que con los precisos que están manejando en Sabanilla es para “personas con comodidad económica y que nuestras familias en un futuro no podremos disfrutar de las playas”, puntualiza la misiva.

