Elsa Noguera presenta su candidatura a la Gobernación del Atlántico

La exministra de Vivienda y exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera lanzará este martes su campaña a la Gobernación del Atlántico 2020-2003.

‘La clave es la gente’ es el nombre del proyecto de gobierno que se presentará a los medios de comunicación, a partir de las 10 a.m. en el Country Internacional Hotel, en el norte de Barranquilla.



Noguera llegaría en esta campaña con los apoyos de Cambio Radical, los partidos Liberal, Conservador, el Centro Democrático y La U.



Algunas fuentes consultadas del Partido Liberal aseguran que aún no les han notificado nada desde la dirección nacional de esta colectividad, y advirtieron que las bases no están de acuerdo con la representación de Noguera como candidata del liberalismo.

Un sector del liberalismo no está de acuerdo con que Elsa Noguera sea la candidata del partido. Foto: Archivo particular

Sostienen que en estos momentos hay seis precandidatos que bien podrían representar al partido y por ello se declararon en rebeldía con la decisión del expresidente Cesar Gaviria de entregarte el aval a Noguera.



Cabe recordar que Elsa Noguera fue la primera mujer alcaldesa elegida por votación popular en Barranquilla. En su gestión al frente de las finanzas del Distrito (2012-2015) logró sanear las deudas e impulsar una serie de proyecto como la canalización de arroyos y construcción de parques.



Fue Ministra de Vivienda del presidente Juan Manuel Santos (2016) y en estos momentos se desempeña como presidenta de la Fundación Scholas Ocurrentes sede Colombia, organización internacional liderada por el Papa Francisco.

Leonardo Herrera Delgans

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla

@leoher69