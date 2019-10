CNE rechazó solicitud de revocatoria de la candidatura de Elsa Noguera

El Concejo Nacional Electoral (CNE), ratificó la inscripción de Elsa Noguera, candidata a la Gobernación del Atlántico, al desestimar los alegatos presentados por el abogado denunciante Nixon Torres.



El CNE consideró que no hubo causas para inhabilitar a la candidata de Cambio Radical por la celebración de un contrato entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Scholas, de la cual Noguera era presidenta.

A través de la resolución No 6010 de 2019 el tribunal resolvió que la ex alcaldesa de Barranquilla no incurrió en irregularidades establecidas por el régimen de inhabilidades para aspirantes a cargo de elección popular.



¨Se niega la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la señora Elsa Margarita Noguera De La Espriella a la Gobernación del departamento del Atlántico, avalada por la coalición “La Clave es la Gente" conformada por los partidos Cambio Radical, Liberal Colombiano, Conservadores y Centro Democrático”, resolvió el CNE.

Nos gustó mucho que el Concejo Nacional Electoral haya decidido tan rápido, porque de cierta manera despeja cualquier duda FACEBOOK

TWITTER

La candidata aseguró que antes de postular su nombre a la gobernación del Atlántico, estudió el numeral cuarto del artículo 30 de la ley 617 de 2000, en donde se sustentan los distintos requisitos para hacer efectiva una inhabilidad para ocupar cargo público.



“Nos gustó mucho que el Concejo Nacional Electoral haya decidido tan rápido, porque de cierta manera despeja cualquier duda porque siempre tuvimos claridad sobre la situación jurídica de mi candidatura”, puntualizó Noguera.