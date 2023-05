El maltrato contra la mujer y el feminicidio es un tema que aumenta a diario las cifras en Colombia y en el mundo. Y aunque son miles de personas las que alzan sus voces contra este flagelo, en el país la violencia de género parece ser un crimen que se niega a parar.



Por ello, en la búsqueda de no olvidar a las que han sido víctimas en silencio, el artista barranquillero ‘Rd Jems’ presenta su nueva canción 'Ellx' dedicada e inspirada en uno de los tantos casos de feminicidio que cada año se repiten en Barranquilla y el Atlántico.



El artista contó que la grabación original se perdió y le tocó grabarla nuevamente. Foto: Cortesía

"Las velas están prendidas, pero no es tu cumple", es una de las líneas de la canción que hace referencia a un velorio, en el que la figura central es una de tantas mujeres que no están hoy, y que por ellas también se debe seguir luchando.



“Nace de un caso en 2021 que fue muy mediático y que me tocó mucho a pesar de que no fue cercano. Un caso que nunca se resolvió y de las cosas que más impotentes te hacen sentir”, explicó ‘Rd Jems’ a EL TIEMPO.



La composición cuenta, a través de su letra metafórica, actos como el arrebatarle la vida a un ser que apenas se está formando en el vientre de su madre, como tantos casos se han visto de mujeres en estado de embarazo que han sido privadas de la vida, la mayoría de veces por sus parejas o ex parejas.



“La pareja muchas veces por celo acaba con la vida de mujeres, y casos hay muchos a diario que inspiran para poner un alto”, dijo este joven de 24 años.



El artista, cuyo nombre de pila es Jairo Esteban Morales Salgado, busca con esto aportar un granito de arena en la lucha de miles de mujeres y jóvenes que sufren violencias basadas en género.

Más del artista

‘Rd Jems’ desde temprana edad presentó gusto por la música, escribiendo y perteneció a varios grupos. Se dio a conocer con el sencillo ‘Eres tú’, junto a Tom Herrera. Otros como ‘Pérdóname’, ‘Distinto’, ‘Te invito’.



La canción de ‘Ellx’ ya tiene video oficial y está disponibles en las diferentes plataformas digitales.

