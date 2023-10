Elecciones: las amenazas que rondan los comicios de este 29 de octubre en Barranquilla

A cinco días las elecciones para autoridades locales, el ambiente en Barranquilla no es propiamente el de una fiesta democrática.



La circulación de panfletos amenazando a políticos que no entren a barrios, las alertas de fraude electoral que advierten entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la desinformación reinante en las redes sociales hace parte del panorama que genera polarización en esta capital y mantiene ‘quisquillosos’ a muchos.



Si bien el panorama en alcaldía y gobernación parece estar claro, la puja está en el Concejo, la Asamblea y la JAL. Por lo menos es lo que demuestran los sondeos y encuestas de intención de votos, que dan como un hecho el regreso por tercera vez del exalcalde Alejandro Char, quien sigue liderando con ventaja la preferencia con 72 por ciento; mientras que en la Gobernación la pelea la sostienen Eduardo Verano y Alfredo Varela.



Sobre el tema de la desinformación en las redes sociales, el primer en pronunciarse fue Verano quien aseguró que es víctima de una campaña sucia, en la que se asegura que está enfermo, por lo que su campaña interpuso demandas ante la Fiscalía por injuria y calumnia. El exgobernador desistió de participar en el debate organizado por EL TIEMPO, El Heraldo y Red + el pasado miércoles en Barranquilla.



“Hay un rumor, que dice que supuestamente tengo Alzheimer, lo cual lo califico como un ataque muy bajo, mienten sobre mi estado de salud”, sostuvo e hizo énfasis en su experiencia y “por eso me atacan por mi edad, y porque saben que sería incapaz de atacar a mi contrincante”. Verano enfatizó que goza de un excelente estado de salud física y mental, lo que asegura pueden corroborar los diferentes médicos que lo han atendido en los controles más recientes.

Panfletos amenazantes



Sumado esto hay que tener en cuenta las recientes amenazas contra actores políticos, que han sido señalados con nombre y apellido como compradores de votos, y se les advierte sobre los riesgos contra su integridad, si realizan proselitismo político en algunos barrios de la ciudad.

En el área metropolitana de Barranquilla estarán habilitados 238 puestos de votación Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

El profesor e investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla, Ángel Tuiran advierte que esta situación, demanda acciones concretas por parte de las autoridades, tanto de policía como electorales, para garantizar que en esas localidades, no solo se esté desarrollando un debate seguro, sino también, transparente y “que los resultados electorales, no serán consecuencia de una mezcla de clientelismo electoral y armado”.

A mediados de agosto apareció un panfleto firmado supuestamente por la Oficina de la Costa Los Costeños y en él menciona a unas 18 personas, entre ellos al alcalde de la localidad Suroriente de la ciudad, Mauricio Rosales.



“Se les hace un llamado a todos los compradores de voto y edil, que no los queremos en el barrio La Luz, que viven robándose la plata de la comunidad y no han nada por el barrio”, se lee en el papel. Y agrega: “Todo aquel que venga a hacer política y comprando votos son declarados objetivo militar, trayendo gente de otro barrio a comprar votos, ya están identificados”.



La semana pasada rodó otro panfleto en el que se advertía a los líderes de los barrios Carrizal, Américas, Santuario, Santa María, Las Gardenias y el todo el área metropolitana que no quieren políticos de ninguna clase. “Ni estiques (sticker), ni muchos menos pendones porque le damos a la casa de cualquier líder apoyador bala”, indica el panfleto firmado por quienes se autodenominan ‘Los que somos’.



Este hecho ha provocado un temor en la comunidad. El Candidato al Concejo de Barranquilla Santiago Arias confirmó, en declaraciones a medios locales, que en los barrios del suroriente y suroccidente de Barranquilla no se puede realizar proselitismo debido a la circulación de un panfleto con amenazas.



Mientras que la candidata Heidy Barrera, quien reside en el sur de la ciudad, dijo que es la Policía quien debe establecer la veracidad de estos panfletos; al tiempo que Norman Alarcon, que también busca una curul en la corporación, indicó que en son anónimos que tratan de crear zozobra.



La situación no ha pasado desapercibida para las autoridades locales. El alcalde Jaime Pumarejo dijo que pidió a la Policía que no desestime la veracidad de estos panfletos.



“Lo único que sabemos es de un panfleto de fuentes no determinadas, no es de autoría de ningún grupo delincuencial ni de manifestación general. Se presume que es un pequeño grupo de desadaptados que siembra miedo y desafortunadamente por las redes sociales han logrado a un grupo importante de personas que cree que esto es generalizado”, explicó el mandatario.

Las alertas de la MOE



Según a MOE en Barranquilla hay evidencias de riesgo electoral para las elecciones locales 2023. De los 134 puestos de votación, 50 presentan algún nivel de riesgo por fraude electoral. En la ciudad, 7 puestos presentan riesgo extremo, 17 riesgo alto y 26 riesgo medio.



En el mapa de riesgo electoral elaborado por la MOE se explica que la distribución del riesgo en la ciudad no es uniforme, Sur Occidente y Norte Centro Histórico son las dos localidades que concentran un mayor número de puestos de votación en riesgo, al tiempo que la localidad Riomar no presenta puestos en riesgo.

La integración con las cámaras de seguridad privadas permitirá mayor visualización de las localidades. Foto: Prensa Alcaldía

Puestos de votación como los colegios Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Nazaret, Nuevo Colegio del Prado, Colegio José Raimundo Sojo, Colegio Americano, Colegio Universidad Simón Bolívar I y la Cárcel Distrital de El Bosque aparecen en riesgo extremo.

En cuanto a los factores de riesgo, indica la MOE, el riesgo por número atípico de votos nulos es el que tiene mayor presencia en la ciudad, alcanzando los 35 puestos con algún tipo de riesgo. Seguido a este, se encuentra el riesgo por dominio electoral presentado en 28 puestos de votación, “se evidencia en mayor medida en los cargos de Gobernación y Asamblea, que en los concejos. En todos los factores de riesgo, excepto en las variables de dominio electoral y tarjetones no marcados, el riesgo se focaliza principalmente en la localidad Sur Occidente.



Tuiran explica que el riesgo extremo por factores de violencia que registra el Distrito de Barranquilla, obedece a elementos o fenómenos que pueden estar presentes en el territorio.



Tuiran que trabajó en la elaboración del mapa de riesgo electoral del Atlántico sostiene que según la metodología de MOE, estos son: las violencias contra liderazgos, la presencia de Grupos Armados Ilegales, las economías ilegales, las violaciones a la libertad de prensa, las asonadas, el desplazamiento forzado y los confinamientos.



“Esto, no solo afecta la calidad del debate electoral, si no también, impide la celebración de unas elecciones libres y seguras, al tiempo que podría también aumentar los riesgo por fraude electoral”, puntualiza.

El censo electoral en el Atlántico

De acuerdo con las cifras reveladas por la oficina delegada de la Registraduría en el Atlántico, con miras a las elecciones del 29 de octubre en el departamento se instalarán 6.281 mesas de votación, que serán escrutadas por 41.455 personas



De manera preliminar se informó que el Atlántico el potencial electoral es de 2.070.000 personas actas para votar, de las cuales 1.162.000 están en Barranquilla.



La Registraturía habilitará 330 puestos de votación en el departamento y unos 35 adicionales en municipios. 238 estarán en el área metropolitana de Barranquilla.



Sobre el número de aspirantes inscritos, en el Atlántico hay 3.621, de los cuales 6 son para la Gobernación; 121 para la Asamblea; 158 para alcaldías; 2591 para Concejos y 745 candidatos para las Juntas Administradoras Locales (JAL).

LEONARDO HERRERA DELGANS – corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Si tienes una historia escríbeme a leoher@eltiempo.com, en X:@leoher70