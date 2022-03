Decenas de personas de Aguada de Pablo, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico) decidieron llevar a cabo desde la mañana de este domingo 13 de marzo una protesta en diferentes calles de la población.







De acuerdo con la versión de testigos, un sector de la comunidad se manifiesta por el “abandono estatal” en el que se encuentran. Las inconformidades que señalan motivaron a bloquear, incluso, los ingresos a los puestos de votación, en el marco de las elecciones legislativas.

“Aguada de Pablo no es un pueblo ignorante. Somos 10.000 habitantes, no tenemos una inspección de Policía. ¿El puesto de salud, la cancha, el alcantarillado, el parque qué?”, se leía en una de las pancartas.



Por lo anterior, al menos dos horas después de iniciar los comicios en el país, esta población aún no depositaba su primer voto. Con el avance de la jornada, quienes sí querían ejercer su derecho se trenzaron en una disputa con los manifestantes.



El hecho aumentó la tensión, por lo que fue necesaria la presencia del Esmad tras registrarse una alteración del orden público en este corregimiento, donde aproximadamente 3.000 personas están habilitadas para votar.



La reacción de las autoridades

En el megacolegio Aguada de Pablo, hubo lanzamiento de piedras por parte de algunos individuos, lo que generó la intervención de la fuerza pública.



La manifestación se dio un día después de que el alcalde de Sabanalarga, Jorge Luis Manotas, sostuviera una reunión con la comunidad, con el propósito de llegar a acuerdos y evitar las vías de hecho durante la jornada electoral.



La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se refirió a lo sucedido en Aguada de Pablo, tras votar en Barranquilla, desde donde rechazó estas acciones de algunos pobladores.



“Es la única población en todo el departamento que ha registrado inconvenientes (este domingo) y que esperamos superar lo más pronto posible”, manifestó la mandataria, quien indicó que están intentando retomar el control.



BARRANQUILLA

