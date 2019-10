En vivo: estos son los resultados de las elecciones en Barranquilla

Este domingo 27 de octubre se realizarán las elecciones regionales en el país para el período 2020- 2023. En estos comicios se definirá quién será el alcalde de Barranquilla, en reemplazo de Alejandro Char.

En estas elecciones hay cuatro candidatos el principal cargo de la capital del Atlántico.



Los candidatos que aparecen en el tarjetón son: Diogenes José Rosero Durango, Jaime Alberto Pumarero Heins, Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, y Rafael Segundo Sánchez Anillo. También está la casilla para marcar el voto en blanco.

Las urnas se abrirán a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 4 de la tarde, cuando comenzará el conteo de votos por parte de los jurados en cada mesa.

4:30 p. m. Así empieza el preconteo

Reporte de Barranquilla Foto: EL TIEMPO

4:00 p.m. Se cierran las mesas de votación en Barranquilla

Oficialmente se cerraron las urnas para votar por funcionarios públicos en Barranquilla. 3.127 mesas fueron habilitadas en 134 puestos de votación.

Elecciones Barranquilla Foto: Vanexa Romero

2:20 p. m. Alcalde de Barranquilla deposita su voto en las urnas

El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en compañía de su esposa Katia, se acercó a las urnas para ejercer su derecho al voto.



"Para fortalecer la democracia es muy importante que todos votemos y asumamos un compromiso con el futuro", enfatizó a través de su cuenta de Twitter.

Aún tienes casi dos horas para cumplir con tu deber ciudadano, ya Katia y yo lo hicimos. Para fortalecer la democracia es muy importante que todos votemos y asumamos un compromiso con el futuro. #Elecciones2019 pic.twitter.com/1mJlqJxf02 — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 27, 2019

12:50 m. Siguen faltando tarjetones en el Colegio Colón

A esta hora se registran nuevas alteraciones en el Colegio Colón de Barranquilla, donde el puesto de votación solo se abrió a las 10:25 por falta de tarjetones para la elección del edil de la localidad.



Los tarjetones para edil que llevaron de puestos de votación cercanos se acabaron y también se agotaron los tarjetones para sufragar por los candidatos a la Asamblea.



Además, las filas son largas para ingresar por el represamiento de votantes de esta mañana.

12:36 m. Elsa Noguera llega a depositar su voto a pesar de su reciente accidente

Después del medio día, Elsa Noguera, candidata a la Gobernación del Atlántico, ejerció su derecho al voto. Noguera llegó a la sede del Colegio Biffi La Salle acompañada de miembros de su familia, en silla de ruedas y con muletas.



Días atrás, la candidata habría sufrido una fractura durante un acto de proselitismo de su campaña.

"Ya yo voté para que venga lo bueno para nuestro departamento", expresa la candidata a Gobernación Elsa Noguera, tras depositar su voto. Foto: Twitter: @elsanoguerabaq

12:30 m. Así transcurre la jornada electoral en Soledad, Altántico

10:30 a. m. Nicolás Petro acude a las urnas para depositar su voto

El candidato a la Gobernación del Atlántico, Nicolás Petro, acaba de ejercer su derecho al voto en el puesto de votación ubicado en el Colegio Cervantes en el norte de Barranquilla. El aspirante a la Gobernación no había podido sufragar debido a que en la mesa de votación no aparecía registrada su cédula.

Nicolás Petro ejerció su derecho al voto. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

10:27 a. m. Se normaliza situación en el Colegio Colón

A esta hora llegan los tarjetones para la elección de ediles en el Colegio Colón ubicado en el norte de Barranquilla. Con esto, se normaliza la situación para los sufragantes.

9:10 a. m. Sin tarjetones para ediles en el norte de la ciudad

Casi una hora después de iniciada la contienda electoral, el puesto de votación en el Colegio Colón de Barranquilla no abría sus puertas debido a que no estaban disponibles los tarjetones para los ediles.



Largas filas se veían en los alrededores del colegio, ubicado en la calle 54, entre carreras 41 y 42.



La Policía y las autoridades distritales llegaron hasta el lugar y reclamaban la presencia de representantes de la Registraduría para solucionar el problema.



Diógenes Rosero, candidato a la Alcaldía por el partido Alianza Verde, es uno de los afectados por no poder votar. El candidato dijo que la misma situación se registraba en un puesto de un colegio en el barrio Paraíso.

8:28 a. m. Se da inicio a la jornada electoral en Barranquilla

La Secretaría de Gobierno de Barranquilla, en compañía de la Alcaldía Distrital, la Policía de Barranquilla y la Registraduría Nacional, dan apertura oficial a la jornada electoral con 3.127 mesas habilitadas en 134 puestos de votación.

¡Ya se dio apertura a la jornada electoral! En Barranquilla se habilitaron 3127 mesas en 134 puestos de votación para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto. La @alcaldiabquilla, @Registraduria @PoliciaBquilla y demás instituciones velaremos por la normalidad de la jornada. pic.twitter.com/cTY7WAQtfG — Secretaría de Gobierno de Barranquilla (@secgobiernobq) October 27, 2019

