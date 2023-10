Autoridades investigan panfletos amenazantes contra campañas políticas en Barranquilla

Ante las últimas denuncias que se han conocido sobre amenazas a varias campañas políticas en Barranquilla, la Policía Metropolitana informó que analiza algunos panfletos que circulan en las localidades Suroriente y Suroccidente de la ciudad, en los que se hace advertencia a la comunidad de no participar de encuentros políticos.



(Lea aquí: Capturan a un sujeto que se hacía pasar por policía en el suroccidente de Barranquilla)



Asimismo, amenazan con atentar contra casas que muestren o exhiban publicidad de candidatos.

En el papel le informan a los líderes de los barrios Carrizal, Américas, Santuario, Santa María, Las Gardenias y el todo el área metropolitana que no quieren políticos de ninguna clase.



(Además: En video: así es el hospital más moderno del Caribe colombiano)



“Ni estiques (sticker), ni muchos menos pendones porque le damos a la casa de cualquier líder apoyador bala”, indica el panfleto firmado por quienes se autodenominan ‘Los que somos’.

Atención!

Grupos al margen de la ley distribuyen en barrios del sur oriente y sur occidente de Barranquilla este tipo de panfletos donde aseguran que no aceptan presencia de políticos en campaña. Además advierten que atacarán a los vecinos que pongan publicidad política en sus… pic.twitter.com/7cR3XU393j — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) October 11, 2023

Se presume que es un pequeño grupo de desadaptados que siembra miedo FACEBOOK

TWITTER

Ante esta situación, el alcalde Jaime Pumarejo hizo un llamado a la Policía. “Lo único que sabemos es de un panfleto de fuentes no determinadas, no es de autoría de ningún grupo delincuencial ni de manifestación general. Se presume que es un pequeño grupo de desadaptados que siembra miedo y desafortunadamente por las redes sociales han logrado a un grupo importante de personas que cree que esto es generalizado. Le hemos pedido igual a la Policía que no desestime ningún riesgo”, explicó el mandatario.



(Le puede interesar: La reacción de Char a demanda ante CNE contra su campaña a la alcaldía de Barranquilla)



Pumarejo también expresó que en los próximos días se pondrá a disposición de la ciudadanía, 500 uniformados que servirán para mitigar el tema de la extorsión y generar tranquilidad a los comerciantes durante el fin de año.