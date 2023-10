Elecciones 2023: nueva amenaza a políticos en los barrios del sur de Barranquilla

Una grave denuncia circula por las redes sociales contra los políticos que se atrevan a realizar campañas en los barrios del suroccidente y suroriente de Barranquilla.



La advertencia la hace a través de un panfleto un grupo al margen de la Ley que se autodenomina ‘Los que somos’.

Grupos al margen de la ley distribuyen en barrios del sur oriente y sur occidente de Barranquilla este tipo de panfletos donde aseguran que no aceptan presencia de políticos en campaña. Además advierten que atacarán a los vecinos que pongan publicidad política en sus… pic.twitter.com/7cR3XU393j — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) October 11, 2023

En el papel le informan a los líderes de los barrios Carrizal, Américas, Santuario, Santa María, Las Gardenias y el todo el área metropolitana que no quieren políticos de ninguna clase.



“Ni estiques (sticker), ni muchos menos pendones porque le damos a la casa de cualquier líder apoyador bala”, indica el panfleto.



En el panfleto dicen que los políticos solo aparecen en estos barrios durante la temporada electoral y luego no se ven más.



Otras amenazas en el sur de la ciudad

Estas no son las primeras amenazas que desconocidos lanzan panfletos en los barrios del sur de Barranquilla.



Hace dos meses aparecieron mensajes similares en los que se amenazaba con atacar a supuestos “compradores de voto”.



El documento firmado supuestamente por la Oficina de la Costa Los Costeños y en él menciona a unas 18 personas, entre ellos al alcalde de la localidad Suroriente de la ciudad, Mauricio Rosales.



“Se les hace un llamado a todos los compradores de voto y edil, que no los queremos en el barrio La Luz, que viven robándose la plata de la comunidad y no han nada por el barrio”, se lee en el papel.



Y agrega: “Todo aquel que venga a hacer política y comprando votos son declarados objetivo militar, trayendo gente de otro barrio a comprar votos, ya están identificados”.



Sobre el tema la Policía Metropolitana de Barranquilla asegura que inició una investigación, mientras que algunos líderes de la zona en mención no descartan que las amenazas sean falsas.

