El empresario Luis Enrique Guzmán Chams definió que su aspiración a la Alcaldía de Barranquilla no será por firmas sino con el aval del partido Oxigeno Verde.



El pacto quedó sellado este lunes cuando Guzman, renunció a su intención de ir a las elecciones del 29 de Octubre como candidato independiente, y recibió el respaldo de los verdes.

Guzman es abogado y empresario. Su nombre sonó cuando hizo denuncias en contra del exalcalde Alejandro Char, quién, según él, supuestamente recibió coima por el millonario contrato en la construcción del megatanque del barrio 7 de Abril, en el sur de Barranquilla.



Ahora viene decidido a derrotar a Char en las urnas, pese a que hasta el momento las encuestas ni la intención de voto lo favorecen.



“Vamos a ganar la Alcaldía de Barranquilla, los vamos a derrotar en las urnas y estamos invitando a que Alejandro Char se inscriba porque él es quien tiene que asumir la responsabilidad de sus errores cometidos”, expresó el delegado regional del partido, Donaldo González Rojas.

Primeros dardos a Char

Por su parte, Guzman aseguró que cuenta con todo un equipo de trabajo estructurado con más de 25 años de experiencia en campañas políticas.

Y en su intervención no dudo en arremeter contra Alejandro Char: “durante los últimos 20 años, prácticamente los Char se han lanzado solos a la Alcaldía de Barranquilla, no han tenido contrincante, nunca han tenido un rival, es muy difícil escoger entre uno. En esta ocasión si tienen un rival de verdad, un rival serio, una persona que está dispuesto a darlo todo, yo me voy hasta lo último o nos ganan o les ganamos, pero aquí no hay términos medios”.



El candidato de los verdes asegura que llevará a 300 mil personas a las urnas, “ahora los que tienen que ver que van a hacer con esas 300 mil personas que me van a apoyar este año la candidatura son ellos”, enfatizó Guzmán.



En medio de este proceso, el aspirante a la Alcaldía de Barranquilla alcanzó a recoger 500 mil firmas de ciudadanos, quienes respaldan su proyecto de ciudad.



Guzmán Chams también cuenta con el apoyo de los partidos Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Renaciente y el partido Ecológico.



Durante el acto oficial de entrega del aval, estuvieron presentes los aspirantes al Concejo y ediles del partido Verde Oxígeno, así como los candidatos de los partidos aliados que también participarán en las próximas elecciones.

