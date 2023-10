Eduardo Verano y Alfredo Varela siguen en la pelea por la gobernación del Atlántico

La pelea por la gobernación del Atlántico sigue viva. Este lunes los resultados de una encuesta le dan la favorabilidad de la intención de votos a Eduardo Verano de la Rosa (Partido Liberal).



En el último sondeo revelado por la encuestadora Datanálisis, estudio que fue contratado por medios de Barranquilla, le da al exgobernador Verano 41.0 por ciento y ubica como segunda a Alfredo Varela (Partido Verde) con 28,1 por ciento.



Siguen en orden Claudia Patiño Jácome con el 5,2%, Juan Acuña Colpas 2,5%, Raymundo Marceno Boekhoudt 2,2% y Édgar Palacio Mizrahi. El voto en blanco obtuvo 9,9% y no sabe no responde 10,6%.



Según la ficha técnica de la encuesta se realizaron 4.598 encuestas entre el 29 de septiembre y el 5 de 5 de octubre en todo el departamento. El margen de error es del 1,45%.



Verano dijo estar agradecido por el respaldo de la ciudadanía y de todos los movimientos y partidos políticos que han creído en que su programa.



“No es tiempo de improvisar y la gente quieren que sigamos trabajando para ellos, saben que somos un equipo de resultados, no vamos a experimentar, cero improvisaciones, ya lo sabemos hacer, tenemos la experiencia y eso lo reconocen los ciudadanos”, indicó Verano.



De igual manera manifestó que esta encuesta tiene elementos más determinantes porque hizo una toma de muestra más amplia y tiene un margen de error más pequeño.



Mientras que Alfredo Varela se refirió a la forma como ha venido creciendo su campaña.