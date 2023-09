La espera y el suspenso en que se mantuvo por varios meses el candidato a la Gobernación del Atlántico Eduardo Verano De La Rosa (Partido Liberal) terminó este lunes, con la confirmación oficial del apoyo que le ofrecerá el Partido Conservador en sus aspiraciones por de ser por tercera vez gobernador.



Los miembros del movimiento político que ha constituido el senador Efraín Cepeda en Atlántico, han hecho oficial su adhesión a la campaña del candidato Verano De La Rosa.

“Oficialmente, en representación de este gran equipo político, quiero decir que la casa Cepeda votará a la gobernación del Atlántico por Eduardo Verano”, manifestó el senador Cepeda.



Agregó que "el anuncio oficial de esta adhesión se logra con la mayoría del partido Conservador a la campaña de Verano por su incansable trabajo y liderazgo de tantos años. Es un hombre que ha sabido llevar al Atlántico a un nivel superior", indicó.



Además del senador Cepeda, estuvo presente el representante Armando Zabaraín, el diputado Federico Ucrós, los concejales de Barranquilla Juan Camilo Fuentes, Juan José Vergara, Andrés Ortíz, el exconcejal Rubén Marino, dirigentes, líderes pertenecientes a la organización conocida como Casa Cepedista.



Verano aseguró que trabajará junto con el partido Conservador en distintos frentes de acción, todos ellos direccionados a reducir desequilibrios sociales como mayor empleo y apertura de oportunidades para los ciudadanos que deseen salir adelante con proyectos de vida que aporten a la sociedad.



"No vamos a desfallecer, no podemos retroceder. El camino que hemos venido construyendo tiene muchos aciertos y logros y no lo vamos a entregar de ninguna manera. Por eso recibo con satisfacción el apoyo de la Casa Cepeda, que es una de las más organizadas del departamento", puntualizó.



Vale precisar que en las dos elecciones anteriores de Eduardo Verano como gobernador también ha contado con el respaldo de esta casa política conservadora.

