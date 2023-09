A seis semanas de las elecciones de autoridades locales, Eduardo Verano de la Rosa (Partido Liberal) sigue en su lucha por conseguir su tercer mandato como Gobernador del Atlántico.



Una de sus apuestas es, asegura, la realización de más de 600 obras en todo el departamento que realizó durante sus mandatos, y ahora promete continuar con más ejecutorias.​

"Allí están: vías, colegios, parques, hospitales, acueductos", subraya el exgobernador que marca bien en las encuestas y que poco a poco comienza a recibir importantes adiciones de las casas políticas tradicionales del Atlántico.



Su experiencia y compromiso, enfatiza, con los atlánticenses son sus cartas para convencer al electorado.

¿Cómo van las adhesiones?



Bueno, hemos ido ganando apoyo, gracias a que somos serios, responsables y comprometidos con todos los atlanticenses. Además de nuestro Partido Liberal contamos el respaldo de líderes del Partido de la U, del Nuevo Liberalismo, de Cambio Radical, del Centro Democrático, del Partido Conservador, quienes reconocen mi experiencia y la solidez de mis propuestas de gobierno.

¿Será llave con Alejandro Char?



Con Álex ya demostramos que juntos cristalizamos iniciativas de progreso y equidad social, que hoy son apreciadas y reconocidas, no solo en nuestro entorno regional, sino que traspasaron fronteras. Barranquilla y el Atlántico hoy son referentes en la superación de los obstáculos para solucionar necesidades de nuestras comunidades, gracias a esa llave y que considero debe continuar, porque aún nos faltan muchas iniciativas hasta lograr un desarrollo armónico y justo.

¿Qué lo anima a buscar la gobernación por tercera vez?



Servir siempre ha sido mi vocación y gracias a la experiencia acumulada he demostrado que sé hacer las cosas bien, porque soy un convencido de que gobernar no solo es un gran acto de responsabilidad con las comunidades que más lo necesitan, también es de respeto hacia ellas.

Eduardo Verano de la Rosa, aspirante presidencial del partido Liberal. Foto: Cortesía EL TIEMPO

Me siento comprometido en garantizarle al empresario que se suma a la solución de las necesidades con inversión, generación de empleo, su estabilidad y seguridad en nuestro Departamento; además es mi deber seguir con seguir fortaleciendo la formación del talento humano con el que contamos, en alianza con la academia.

¿Qué siente cuando se habla de renovación y cambio, de caras nuevas en la política?

Quiero decir algo que es fundamental en la formación del ser y es que la experiencia no se improvisa. Nosotros tenemos una obligación con las nuevas generaciones de dejarles sólidas bases para que ellas continúen edificando su futuro, y que sean capaces de asumir nuevos liderazgos en el marco de la responsabilidad social.



Hay que seguir haciendo del Atlántico una región próspera, alejada de los vicios que pueden conllevar a dar saltos al vacío y eso no lo podemos permitir. Seguiré siendo siempre un entregado a las buenas causas por los atlanticenses.

Algunos sectores le siguen cobrando la inundación del 2010 en el sur del Atlántico, ¿qué propone ahora para evitar una emergencia similar?



Los sectores, que me cuestionan por lo sucedido, se han quedado muy cortos en sus argumentos y no han sido capaces de entender que contra los designios de las fuerzas naturales no hay poder humano que lo detenga.



Aprovecho para recordar una vez más que el Tribunal Administrativo del Atlántico me declaró inocente y libre de toda responsabilidad en el 2013. Además, nunca abandoné a las comunidades afectadas por las inundaciones.

Cristian Daes, presidente de Tecnoglas, el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano, durante la colocación de la primera piedra para la inicio de las obras. Foto: Archivo particular

Es lógico que contemplo, no solo el reforzamiento y mantenimiento del muro de protección paralelo al canal del Dique, y las barreras de contención en la zona oriental para evitar desbordamiento del río Magdalena, sino la ejecución de obras de drenajes teniendo en cuenta las características del terreno. Igualmente reforzar la política de prevención de desastres.

¿Qué aspectos le quedaron pendientes en su anterior administración, que de ganar piensa hacer?



Devolverle la seguridad al Departamento, como punto prioritario, porque es algo necesario y fundamental. Con mi equipo tenemos ya la ruta trazada: Mano dura contra el crimen organizado para neutralizar los delitos; dotación de alta tecnología digital al servicio de las autoridades competentes; una significativa inversión social, cuyo epicentro serán los jóvenes.



Pediré al Gobierno Nacional que declare la emergencia en el sistema penal acusatorio; y haré realidad la construcción de centro de reclusión previsto desde el 2019, entre otras acciones.

