A cinco meses de las elecciones, en el departamento del Atlántico las aguas se comienzan agitar en la carrera a la Gobernación para el periodo 2023-2024.



Si bien los respaldos políticos aún no han destapado las cartas, algunos nombres de los precandidatos que ya se asoman son conocidos por los atlanticenses. Se trata de veteranos políticos, que ya picaron en punta y navegan por las turbulentas aguas de la política local.

Algunos analistas, y en los corrillos políticos de esta capital, dan por hecho que la poderosa casa Char no llevará nombre único a la Gobernación. Es decir, para estos comicios no repetirá doblete como en los pasados cuando sacó a Jaime Pumarejo como alcalde de Barranquilla y Elsa Noguera como gobernadora; ambos candidatos, de sus entrañas.



Lo que no descartan es que los Char (Cambio Radical) inclinen la balanza si se suman a una alianza, que parecería ser la fórmula que estudian algunos dirigentes y jefes de partidos para apoyar un nombre.



Alejandro Blanco Zúñiga, politólogo y profesor de la Universidad Libre de Barranquilla, precisa que la contienda para la Gobernación del Atlántico es incierta y los candidatos deberán trabajar arduamente para convencer a los votantes de sus propuestas y su capacidad de gobernar. De lo contrario, será el clientelismo quien gane las elecciones.



“La seguridad sigue siendo una preocupación importante para los ciudadanos del Atlántico. Los candidatos deberán ofrecer soluciones y estrategias efectivas para enfrentar los retos en términos de criminalidad, violencia y narcotráfico”, sostuvo.

Liberales a la carga

Los liberales son quienes hasta el momento han destapado más nombres interesados en ganar la carrera por la Gobernación del Atlántico.



Uno de los primeros en salir al ruedo fue el recorrido político Eduardo Verano de la Rosa, quien busca la elección por tercera vez. Fue gobernador en los periodos de 2008-2011 y 2015-2019 por el Partido Liberal.

En Barranquilla es donde se encuentra el mayor número de electores del Atlántico. Foto: Agencia KRONOS

Verano quien también fue ministro de Ambiente, durante el gobierno Ernesto Samper, en los últimos años de su vida política ha estado aliado a los Char.



Sobre su nombre hay diversas reacciones. Para Diógenes Rosero, profesor universitario y Director de la Fundación Foro Costa Atlántica, la candidatura del exgobernador representa la continuidad de la hegemonía política alrededor de los Char.



“En su segundo mandato Verano terminó cogobernando con Cambio Radical, después del apoyo que recibió en las urnas. Esto rompió definitivamente el relativo equilibrio en el que alcaldía y gobernación quedaban en cabeza de sectores políticos diferentes. Elsa Noguera es la consolidación final de ese monopolio en Alcaldía y Gobernación”, precisa Rosero.



Otro liberal que está en el sonajero es el exgobernador José Antonio Segebre, quien se ha mostrado con mucha reserva, pero no se descarta que salte a la arena política.

Su nombre aparece en los sondeos y se le ha visto reunido con varios dirigentes y visitando a los pueblos. Además se asegura que mantiene buenas relaciones con el presidente Gustavo Petro.



La tercera carta roja es la actual diputada Lourdes López, aguerrida dirigente y quien lleva meses visitando las comunidades y solicitando al expresidente Cesar Gaviria que tenga en cuenta el nombre de una mujer para darle el aval del partido.

Las otras cartas



Otra cara conocida para los atlanticenses es la de Alfredo Varela, quien ya fue candidato a la Gobernación del Atlántico en 2015 por los partidos Alianza Verde y La U.



En esa ocasión quedó de segundo. Varela ha sido director de Cormagdalena, y en estos momentos su nombre comienza a tomar fuerza. Inició su trabajo visitando pueblos y llevando ayudas a damnificados de la ola invernal.

Alfredo Varela repite en su aspiración a la Gobernación del Atlántico. Foto: Archivo EL TIEMPO

Algunos analistas no descartan que desde el petrismo se le brinde respaldo a Varela.

Para Rosero las candidaturas de Segebre y Varela pueden romper esa la hegemonía que mantiene la casa Char, al indicar que tendrían la tarea de dar un viraje hacia mayor prioridad social y recuperación económica.

“Si Segebre no define pronto su aspiración, quedaría Varela con el espacio del cambio expresado en el fin del dominio Char, y debería recoger gran parte de los sectores democráticos que apoyarían su candidatura; previo unos parámetros básicos. Si ambos persisten, deberían pensar en unas reglas de juego que permita que en definitiva se quede alguno de los dos, para evitar facilitarle la permanencia de los Char a través de Verano”, sostiene.



Otro de los nombres que se barajan es Tito Crissien, exministro de las Tecnologías del gobierno del presidente Iván Duque. Sus aspiraciones no son nuevas, en las dos pasadas elecciones también puso su nombre a sonar, pero no llegó lejos. Es de los otros precandidatos que se le ha visto en reuniones con líderes campesinos del centro y sur del Atlántico escuchando sus necesidades.

La Colombia Humana sigue



Por los lados de la Colombia Humana se definió respaldar por Máximo Noriega, un viejo militante de la izquierda, que se ha visto envuelto en escándalo vinculado por Day Vásquez, la excompañera de Nicolás Petro, diputado del Atlántico, acusado de haber recibido plata de dudosa procedencia.



Máximo Noriega es precandidato a la Gobernación del Atlántico por la Colombia Humana. Foto: Tomada de las redes sociales

Según Vásquez fue Noriega que recibió unos 800 millones de pesos del exnarcotraficante Santa López Sierra y el contratista Alfonso ‘el turco’ Hilsaca para financiar la campaña de Gustavo Petro a la Presidente de la República, recursos que nunca llegaron, como aseguró ella.



Noriega se presentó este martes ante la Procuraduría Regional del Atlántico a dar su versión sobre los hechos y aseguró que todo se trata de una persecución y montaje político para afectar sus aspiraciones a la Gobernación del Departamento.



“Esto se trata de una serie de calumnias, imprecisiones premeditadamente para hacer daño político. La verdad se va a imponer, siempre vence contra la calumnia. Luego viene un proceso investigativo de la Procuraduría, que se pronuncie sobre la situación de Nicolás Petro y de las acusaciones que dice la señora Daysuris”, agregó.



Este escándalo ha minado su nombre, sin embargo Noriega ha seguido trabajando y logró recibir el respaldo del 909 por ciento de su colectividad.

Primer sondeo



Este martes fue presentado en Barranquilla un sondeo realizado por la firma Datanálisis, con el objetivo de conocer la intención de votos de cara a la elección de Gobernador del Atlántico, que se realizarán en octubre.



A la pregunta: si estos fueran los candidatos para aspirar a la Gobernación del Atlántico ¿Por cuál de ellos votaría usted?



Eduardo Verano aparece punteando con un 34 por ciento, seguido de Alfredo Varela 28 por ciento, y Lourdes López 9,2 por ciento.



Siguen Máximo Noriega 8,2 por ciento, José Antonio Segebre 7,0 por ciento, Tito Crissien 6,0 por ciento, Miguel Del Río 3,4 por ciento y Alfonso Camerano 3,2 por ciento.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter:@leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com