En Aguada de Pablo, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico), no hubo fiesta democrática este domingo 13 de marzo. En vez de lluvia de sobres copando las urnas, se registró una lluvia de piedras y gases lacrimógenos.



El pueblo está habitado por aproximadamente 7.000 personas, que en su mayoría se dedican a la pesca, gracias a su cercanía con la ciénaga del Guájaro. Además, está ubicado a una hora y 40 minutos de Barranquilla.

Sin embargo, sus pobladores aseguran pasar necesidades por adolecer de una infraestructura idónea para gozar de la seguridad, la salud y la recreación.



Por lo anterior, la expectativa y las esperanzas estaban puestas en las elecciones legislativas, en las que podían escoger a sus candidatos de preferencia que, al ser elegidos por la mayoría, gestionaran recursos para esta región desde el Congreso (2022-2026).

La cabecera municipal era un riesgo

Sin embargo, ni los sufragios se dieron. El buen clima con el que amaneció ese día Aguada de Pablo, con un cielo despejado y la tranquilidad entre las calles arenosas, no reflejaba lo que estaba por suceder desde las 8:00 a. m.



Según datos de la Registraduría, estaban habilitados para votar 3.000 mayores de edad. Pero a medida que se acercaba la hora de la apertura de las mesas, algo raro se ‘cocinaba’ hasta que la llama calentó los ánimos.



De hecho, Sabanalarga estaba en la lista de los municipios del Atlántico con riesgo medio de violencia durante la jornada electoral. Asimismo, estaba entre los riesgos electorales por fraude para Senado. Esto, de acuerdo con datos de la MOE.



Decenas de personas se apostaron en los ingresos de los puestos de votación, entre ellos el megacolegio Aguada de Pablo, para llevar a cabo una protesta. El bloqueo sorprendió a quienes sí fueron en disposición de votar.



“Aguada de Pablo no es un pueblo ignorante. No tenemos una inspección de Policía. ¿El puesto de salud, la cancha, el alcantarillado, el parque qué?”, se leía en una de las pancartas.

Así explotó la tensión en la población

Dos horas después, la tensión explotó: empezó con un enfrentamiento entre quienes impedían votar y los que deseaban hacerlo. Mientras en el país avanzaban las votaciones, en el pueblo a esas alturas no se había dado ni un voto.



Según se pueden observar en los videos que fueron difundidos en las redes sociales, hubo empujones e intento de golpes que otros evitaron, mientras que unos cuantos más miraban a la distancia.



En el casco urbano de Sabanalarga, el alcalde Jorge Luis Manotas se declaraba sorprendido ante los medios de comunicación, toda vez que el día anterior había sostenido una reunión con la comunidad, con el fin de llegar a acuerdos y evitar las vías de hecho durante la jornada electoral.



En ese encuentro, el mandatario destacaba las inversiones que se han realizado y las que vendrán para el pueblo. Entre las que se están ejecutando, según recordó, está la entrega de la PTAR, hecho que se dio en febrero y que permitirá pasar de 0 % al ciento por ciento el tratamiento de aguas residuales.



Entretanto, desde Barranquilla, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, hacía un llamado a la calma y buscaba con su equipo retomar el control para permitir el inicio de la jornada a eso del mediodía.

“Es la única población en todo el departamento que ha registrado inconvenientes (este domingo) y que esperamos superar lo más pronto posible”, manifestó la mandataria.



Pese a los intentos de las autoridades por llegar a un acuerdo con los manifestantes, la situación empeoró: intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que intentaba disipar a los participantes de la protesta con gases lacrimógenos.



Mientras que, del otro lado, un grupo de sujetos lanzaba piedras contra la fuerza pública. En el medio quedaron algunos votantes, entre hombres y mujeres, quienes debieron refugiarse entre las urnas.



Otros videos muestran cómo algunos jóvenes y adultos corrían de un lado a otro, siendo perseguidos por una nube de gas. Sobre horas de la tarde, en vez de ruta de votantes, las calles se convirtieron en escenario de batalla.

El reporte de la Policía al final de la jornada

Al cierre de la jornada, no se registraron votaciones en Aguada de Pablo. Sin embargo, el comandante de la Policía del Atlántico, coronel Carlos Currea, dio “un parte de tranquilidad” en materia de seguridad.



“Por lo pronto, el ejercicio electoral se ha cumplido, se garantizaron las condiciones necesarias para la democracia”, expresó el alto oficial.



Agregó que en Aguada de Pablo fueron capturadas tres personas por perturbación democrática y se registró la captura de una mujer en Sabanagrande por voto fraudulento.



Así transcurrió el día en que el caos y el pánico impidieron la celebración de la fiesta democrática en Aguada de Pablo, Atlántico.



BARRANQUILLA

