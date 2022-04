Unas intervenciones a la iglesia católica Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, en Barranquilla, tiene enfrentados al párroco con un grupo de arquitectos de la ciudad, y al templo sumido en un ‘viacrucis’.



Según señalan los miembros del Buró Movimiento Moderno (BMM), con los trabajos en el interior de la parroquia se está “imponiendo” una arquitectura con elementos neoclásicos y post-modernistas que no van con la elegancia, sobriedad e integridad del Movimiento Moderno.

Por su parte, el padre Dimas Acuña Jiménez niega que sea un concepto neoclásico y agrega que el objetivo de la intervención es “retomar lo que ya estaba” sin destruir los valores identitarios que la han hecho histórica.



Justamente la historia de la Torcoroma arrancó en 1958, cuando fue creada con una capacidad para 600 personas, en la esquina de la calle 84 con carrera 51B, del norte de la ciudad, donde fue diseñada por el arquitecto José Alejandro García para la Comunidad Ocañera.



De este barranquillero se destaca que fue el primer decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico.

Detalles de la iglesia Torcoroma

Volviendo a los detalles de la iglesia, uno de los aspectos que llama la atención en su interior se trata de los ángeles de Madera de la Pared del Altar, cuyo autor fue el sacerdote y artista alemán Ivo Schaibe.

Los trabajos de remodelación de la iglesia iniciaron hace un año. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Su arquitectura moderna está inspirada por el diseño de la iglesia de San Francisco de Asís, en Belo Horizonte (Brasil), y su amplitud brinda un ambiente de tranquilidad y oración que se percibe, además de la brisa proveniente del río Magdalena, la cual ingresa en gran parte por los ventanales laterales.



Sin embargo, una polémica se ha desatado por los visibles resultados de unas intervenciones que empezaron desde el año pasado, en medio de la pandemia y que ahora están siendo denunciados por el BMM, a través de su directivo fundador

Están haciendo falsos históricos, porque impusieron estilos que no van con la arquitectura original del Movimiento Moderno FACEBOOK

“Uno de los daños está en la fachada. Esa fachada es de concreto y el padre la pintó de blanco y rosado. En la parte del vitral se hizo un boquete. Están haciendo falsos históricos, porque impusieron estilos que no van con la arquitectura original del Movimiento Moderno”, manifiesta el arquitecto.



Para Seoanes, estos actos van en contra del legado de la Comunidad Ocañera y de los sacerdotes que pidieron preservar el patrimonio. Por lo tanto, pidió respeto por el estilo y añadió otros cuestionamientos.



“¿Dónde están los ángeles de madera que quitaron del altar? ¿Qué pasó con el arte decorativo del Cristo? Sí, (el padre) tiene todo el derecho legal, pero no tiene el derecho mural. Necesita una pedagogía y un estudio sobre el Movimiento Moderno”, señala Seoanes.



El directivo fundador del BMM sostuvo que ya se habían reunido con la Secretaría de Cultura del Distrito y el párroco de la iglesia Torcoroma para evitar daños al establecimiento y a su historia. Además que se le había socializado el proceso de declaratoria.

La versión del padre Dimas Acuña

Ante estos señalamientos, EL TIEMPO consultó al padre Dimas Acuña, quien explicó que la intención es acondicionar el templo sin ir en contra del espíritu de su diseñador José Alejandro García.

La iglesia Torcoroma se encuentra en la calle 84 con carrera 51B, en el norte de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Por ejemplo, el piso, que era de porcelanato, ahora coloqué un mármol. El altar lo hice de un mármol taxo, con un diseño de acuerdo a la misma estructura de la parroquia. Y coloqué un vitral en la parte del frente, que hace alusión al espíritu santo, pero conservando el espíritu moderno”, asegura el sacerdote, quien fue asignado hace dos años por la arquidiócesis.



Dimas Acuña añadió que se conserva la imagen de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma y los ángeles que están en expuestos, dado su valor. Entre las intervenciones, queda pendiente la postura de un crucifijo en la parte central.



“No estoy dándole un concepto barroco, ni neoclásico, sino un concepto moderno, como el mismo espíritu de la iglesia lo tiene. Además, una junta de arte sacro de la Arquidiócesis de Barranquilla, encabezada por el señor arzobispo y por otros artistas que lo acompañan, estuvieron de acuerdo con esta integralidad”, dice.



En ese sentido, el padre Acuña lamentó la posición que han tomado sus críticos con conceptos “que incitan a la violencia” y enfatizó en la importancia del diálogo antes que nada.



“Aprovecho este espacio para hacer un llamado de reconciliación, a la paz, al perdón. Nuestro país está llamado al diálogo, a sentarnos. Ese es el camino que los colombianos debemos elegir, no el de la crítica destructiva”, expresa el párroco.

El proceso en la Secretaría Distrital de Cultura

A su turno, la Secretaría de Cultura resaltó que se avanza en la actualidad con la declaratoria de Bien de Interés Cultural para la iglesia Torcoroma, por lo que se llevaron a cabo diálogos con la parroquia sobre el proceso.

Se realizaron varias visitas con expertos y con miembros del Consejo de Patrimonio, dando las recomendaciones pertinentes para la conservación del inmueble FACEBOOK

“La Secretaría puso en conocimiento a la parroquia de los valores estéticos, arquitectónicos, históricos y simbólicos del inmueble y los cuales debían ser preservados, se realizaron varias visitas con expertos y con miembros del Consejo de Patrimonio, dando las recomendaciones pertinentes para la conservación del inmueble”, informó esta dependencia.



Al respecto, ha venido desarrollando un inventario para finalmente obtener la declaratoria con avances que se reflejan en la solicitud ante el Consejo de Patrimonio, la elaboración de la ficha de inventario y valoración, y su inclusión en la lista indicativa de candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC).



“Actualmente cuanta con el concepto previo favorable para continuar con el trámite. Todo esto siguiendo el marco jurídico que nos brinda la ley general de cultura a través del régimen especial de protección”, cerró la Secretaría de Cultura.



Es así como se busca acabar con el ‘viacrucis’ y proteger este bien religioso que está en el corazón de los barranquilleros.

Deivis López OrtegaCorresponsal de EL TIEMPO BarranquillaEn Twitter: @DeJhoLopez