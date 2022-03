Mientras en el interior del país y en algunas zonas del Caribe colombiano como La Mojana hay emergencias por las lluvias que desbordan ríos y quebradas, en el Atlántico el verano aprieta cada días más.



El verano es el mayor tormento que padecen los pueblos del Atlántico, los mismos que hace pocos meses sufrían por los estragos del invierno que amenazó con desbordamientos del río Magdalena.

Tal como lo cuenta Gustavo de la Rosa, líder del municipio de Suan, en el cono sur del departamento, donde se pasó de la amenaza de inundación al violento verano que no solo seca pastizales, sino los pozos y jagüeyes donde beben los animales.



Después de La Guajira, el departamento del Atlántico es el territorio más árido del Caribe colombiano, pero lo más paradójico es que por el oriente es recorrido de sur a norte por el río Magdalena, y por el occidente está el canal del Dique, además de un gran número de ciénagas, y tres distritos de riego.

Los campesinos piden apoyo para mantener sus cultivos en medio de esta situación. Foto: Blas Calvo

Por la sequía que sofoca a poblaciones como Suan, Bohórquez, Campo de la Cruz y Palmar de Varela se agudizó en las últimas semanas, luego de los bajos niveles que registran las fuentes de captación de agua de campesinos y ganaderos.



A esto se suma los bajos niveles del rio Magdalena, en 4,5 metros, que se reflejan en la aparición de islas de arena frente a las plantas de captación de los acueductos.



La falta de lluvias también influye en la perdida de pesos de los animales por falta de pastos frescos y agua abundante, que demandan las 250 mil cabezas de ganado que hay en los hatos del departamento. Animales de 350 kilos ahora están 120 kilos.



La situación está golpeando la producción de leche, carne y queso, lo que se traduce en altos precios en estos productos.

El queso, producto básico en la canasta familiar de los costeños, fue uno de los que sintió los efectos del clima. Primero, por la lluvia que inundó los pastos; ahora, por la sequía que los marchitó. Una libra que se conseguía en las tiendas a 8.000 pasó a 12.000.



"No tenemos agua, el pasto se secó, los animales están flacos”, dice un campesino, quien cuenta que tiene que hacer travesías hasta sitios donde consiga agua que le permita hidratar el ganado.



La sequía que sofoca a poblaciones está tocando no solo el bolsillo de los grandes ganaderos y agricultores, sino también el hogar de cientos de campesinos que ya fueron golpeados por el confinamiento obligatorio, a raíz de la pandemia de covid-19, y ahora no pueden sembrar porque no hay agua para regar los campos.

Para atender la contingencia

De cara a las adversidades del cambio climático, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, manifestó que el fortalecimiento a reservorios que se ejecuta en 18 municipios será el alivio para recolectar agua necesaria y así proteger la agricultura familiar.



Noguera aseguró que se avanza en las obras de fortalecimiento de 534 jagüeyes en el departamento, como parte de la estrategia para enfrentar el verano e impulsar la reactivación económica.

La Gobernación inició la recuperación de 534 jagüeyes en 18 municipios. Foto: Archivo particular

El programa de jagüeyes busca que los productores y pequeños ganaderos del Atlántico recolecten el agua necesaria durante la época de lluvias, para contrarrestar el tiempo de sequía, que tanto ha afectado sus cultivos y sus animales los últimos años.

En la actualidad, la ejecución del proyecto lleva un porcentaje de avance del 55 por ciento. Estos tienen una dimensión máxima de 300 metros cúbicos para 10 animales aproximadamente. Se busca el sostenimiento en total de 5.320 animales.



Con este programa se realizan, además, actividades de asistencia técnica agropecuaria para el almacenamiento de agua, mitigando los efectos del cambio climático en pequeñas producciones agropecuarias del Atlántico.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

