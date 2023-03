El proyecto del Tren Regional del Caribe es un viejo sueño que persiguen muchos costeños, pero que en estos momentos permanece engavetado.



Lo que sí es real es la voluntad política de los gobernadores, y un gran sector de empresarios y la academia, que no lo ven como una obra faraónica o sueño difícil de alcanzar. Por eso insisten en que del papel pase a la realidad.

Es un proyecto que aseguran vale la pena explorar como alternativa para fortalecer la competitividad del Caribe.



El gobernador de Bolívar, Vicente Blel, explica que este proyecto establecerá un sistema de transporte multimodal, mayor cobertura de transporte en la región Caribe, mejorará la conexión en ciudades satélites en crecimiento, permitiría el transporte de grandes cantidades de carga, bajos costos de operación y proporcionará menor impacto ambiental reduciendo de manera importante el gasto energético y su huella de carbono es menor.

Primeras piedras



El cuento del Tren Regional de Caribe, que conectaría a Cartagena-Barranquilla-Santa Marta, tuvo un viraje hace dos años cuando las administraciones departamentales de Atlántico, Bolívar y Magdalena tomaron 6.000 millones de pesos de recursos de las regalías para los estudios del trazado del corredor férreo.



Findeter fue la encargada de presentar la primera propuesta que contempla un recorrido de 363 kilómetros a lo largo de 25 municipios: 6 de ellos en el departamento de Bolívar, 10 en el Atlántico y 9 hacen parte del Magdalena.

Proyecto de las rutas del tren regional del Caribe diseñado por Findeter Foto: Findeter

La idea es que este corredor se conecte con la Red Férrea Nacional, lo que permitirá la integración y la movilización de carga proveniente de los principales puertos de la Región Caribe con el centro del país y áreas de influencia.



El informe de la consultoría estima que el tren, con capacidad para trasportar cerca de 13.770.000 toneladas al año, beneficiará a más de cuatro millones y medio de habitantes del Caribe. En 30 años la demanda de pasajeros llegaría a los 56.667 por día.

Modelo del tren de pasajeros que se utilizaría en la costa. Foto: Captura de video

En términos de inversión del proyecto, costaría US$ 1.500 millones, aproximadamente, de los cuales, el 49 por ciento estaría destinado a la obra civil, el 30 por ciento para equipos y el sistema ferroviario y el 13 por ciento corresponde a la gestión predial. El tiempo de construcción sería de 5 años.



Para la segunda fase que son los estudios de factibilidad, que tardarían 18 meses, si inician en marzo de este año, permitiría tener los diseños definitivos para la construcción del tren que tardaría unos cinco años.

La reversa del Gobierno



El tema se había mantenido en silencio hasta diciembre del año pasado cuando el presidente Gustavo Petro volvió a revivir una idea de campaña: la construcción del tren Buenaventura-Barranquilla.



Desde el Ministerio de Transporte se aseguró que no se trata de una idea populista y se aseguró que se tienen propuestas de firmas chinas, estadounidenses e inglesas interesadas en este proyecto.

La gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo le reclamaron al Gobierno Nacional por excluir el proyecto del Tren Regional del Caribe del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Archivo particular

Pero todo cambió esta semana cuando se conoció que el Gobierno Nacional no incluyó esta propuesta dentro de las prioridades a financiar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.



La situación generó la reacción de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que a través de una carta pidieron que el proyecto sea incluido, al igual que otros que también fueron sacados.



“Los elementos que permitirían su ejecución se encuentran en las bases del plan, el articulado y en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) de algunos departamentos, más no en el del Atlántico”, subraya la carta.



Pumarejo dijo que el Tren Regional del Caribe es el único proyecto de trenes de cercanía del país que no cuentan con estudios, y destacó la importancia que tiene para la competitividad y conexión de los tres departamentos.



Noguera ha reiterado que este es un sueño de hace muchos años, que posibilitaría integrar el turismo en la región, lo que permitiría ser más competitivos.



“Ahora vendría la etapa de factibilidad y, por supuesto, habrá un trámite previo con el gobierno para presentarle este documento y unas cifras preliminares de lo que podría costar, para ver si lo acogen y elevan como un proyecto de importancia estratégica para el país”, dijo Noguera.



Por su parte, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, uno de los firmantes del acuerdo y viabilidad técnica para sacar adelante el Tren del Caribe, enfatiza en que hay que unir esfuerzos para lograr que esta iniciativa sea incluida en el nuevo Plan de Desarrollo. “Así se le daría luz verde a vigencias futuras”.

Expertos de la Uninorte actualizan estudios



Es tanto el interés que a lo largo de la historia reciente ha generado el Tren Regional del Caribe, que ya van tres estudios, es decir es un tema sobreestudiado.



Al más reciente de Findeter se suman el de Planeación Nacional y otro de la Universidad del Norte, en los que se miraba el tema de movimiento de carga y pasajeros.



Ahora un grupo de investigadores, entre los que se encuentran economistas e ingenieros de la Uninorte, trabajan en la actualización del estudio que presentaron a la región en el 2014-2016.

La expresidenta de Findeter Sandra Gómez Arias, en el 2022, presentó un estudio del Tren del Caribe a los gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El ingeniero Víctor Cantillo, doctor en el área de transporte, explica que quieren ver si las condiciones persisten, aclarando que hay factores económicos con la fluctuación del precio del dólar y el impacto que dejó la pandemia, que tendrán incidencia en los resultados del estudio.



Cantillo insiste en que se revisará costo-beneficio del tren de cercanías y ponderará si socialmente vale la pena realizar esta millonaria inversión.



“Queremos entrar en la discusión aportando una información relevante, con el propósito que los recursos públicos se inviertan de manera eficiente”, subraya Cantillo, quien confía que antes de terminar el presente semestre tendrán esos resultados.



Quizás estos resultados ayuden al proyecto a cobrar vida y deje de estar en el papel, o por el contrario, lo condenen a seguir engavetado.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista de EL TIEMPO Barranquilla

