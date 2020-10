El trabajo que espera a los nuevos operadores de energía en la Costa

La entrada en servicio de Air-e y Afinia como los nuevos operadores del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, en reemplazo de Electricaribe, que estuvo 22 años, genera grandes expectativas en la región.



En especial porque se trata de compañías que, si bien tienen experiencia en el sector, enfrentarán un mercado nada fácil de atender como consecuencia de una serie de problemas sociales que se traducen en el no pago del servicio y el robo del mismo.

Air-e, a cargo del Consorcio Energía de la Costa (conformado por la Empresa de Energía de Pereira y Latin American Capital Corp), será la responsable de atender a los 1,21 millones de clientes en Atlántico, Magdalena y La Guajira.



(Lea también: Familia de Gómez Hurtado no cree en reconocimiento de Farc)

Mientras que Afinia, en cabeza de Empresas Públicas de Medellín (EPM), asume el servicio que prestará a 1,51 millones de usuarios en Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.



Ambas empresas, que se han comprometido a realizar inversiones por 10 billones de pesos en los próximos 10 años, deberán enfrentar desafíos en variables como el mal estado de una infraestructura eléctrica, con equipos de más de 60 años de uso y en mal estado. Adicionalmente, hay pérdidas de energía del 35 por ciento y recaudo del 70 por ciento.



(Le puede interesar: Inversión y buen servicio, pedido de alcaldes a operadores de energía)



Frente a la calidad del servicio, el índice Saidi (tiempo de la duración de la interrupción) es de 120 horas al año y el Saifi (frecuencia con que se da una interrupción) es 104 veces al año.

En la próxima década, empezando ahora, la mayor inyección en estos primeros dos años, de más de 10 billones de pesos para mejorar el servicio de energía en la costa Caribe FACEBOOK

TWITTER

En un informe reciente, realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos, Electricaribe tenía un indicador Saidi mayor a 100 horas. Esto significa que un usuario de Electricaribe está, en promedio, 4 días y 4 horas al año sin servicio de energía eléctrica. Esta cifra es casi el triple de la duración de la interrupción promedio del país.

El plan de solución

“Quiero que quede claro que a través de esta estructura vamos a ver en la próxima década, empezando ahora, la mayor inyección en estos primeros dos años, de más de 10 billones de pesos para mejorar el servicio de energía en la costa Caribe. Nunca se habían garantizado inversiones de esa naturaleza”, dijo, el pasado miércoles, el presidente Iván Duque.



(Le recomendamos: Lo que viene en el Caribe con los dos nuevos operadores eléctricos)



Air-e llega a la región con un compromiso de inversión de 2,6 billones a cinco años y un total de 4,4 billones de pesos que se ejecutarán en obras en los próximos 10 años para sacar adelante la prestación del servicio y mejorar los indicadores adversos.

El mercado actual que asume Air-e es de 697.304 clientes en el Atlántico, 308.181 en Magdalena y 169.179 en La Guajira.

La gerente Afinia, Blanca Liliana Ruiz, asume el reto de recuperar los niveles de servicio de energía eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Foto: Archivo Particular

“La parte norte del país ha sido escogida como uno de los puntos estratégicos en donde serán desarrollados proyectos de generación de energía renovable por diferentes inversionistas”, expresó el ingeniero John Jairo Toro, gerente general de Air-e.



Dentro de los planes de la compañía está el cambio de redes, reposición de equipos y mejora de subestaciones. Frente a la cartera morosa, la empresa también implementará nuevos planes de financiación para lograr que los usuarios se pongan a paz y salvo con la compañía.



(Siga leyendo: El saldo en rojo que deja Electricaribe al comercio de la región)

Ingeniero Jhon Jairo Toro, Gerente General de Air-e Foto: Archivo particular

La gerente general de Afinia, Blanca Liliana Ruiz, aseguró que si bien la compañía a su cargo se encuentra comprometida con el mejoramiento en la prestación del servicio, no lo podrá hacer sola y para ello necesita del aporte de todos los grupos de interés, en especial de los mandatarios locales y regionales.



Por último, el Gobierno y mandatarios advierten a los operadores que vigilarán cada peso de la inversión que se promete, para que no se repita lo de Electricaribe, que dejó una infraestructura eléctrica con 10 años de rezago.



(Además: Playas de Pradomar y Riomar llenas sin medidas de bioseguridad)



“Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, tendremos que vigilar y fiscalizar que se hagan las cosas bien, para que no volvamos a repetir los errores de nuestra historia. Hay un plan serio, un operador con ganas y tenemos que recibirlos con paciencia”, señaló el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En TW:@leoher70

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y cuéntame sobre alguna historia que te gustaría leer.