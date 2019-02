Protransparencia y su lucha por ‘hacer público lo público’

En estos tiempos, en los que la palabra corrupción se atraviesa en las espontáneas tertulias, es bueno mirar hacia las entidades que luchan por su erradicación y ver qué tanto avanzan.

Horacio Brieva Mariano, periodista y actual director ejecutivo de la Fundación Probidad y Transparencia del Atlántico (Protransparencia), una organización no gubernamental, comparte la tarea que, desde el año 2000 y bajo el lema ‘Hacer público lo público’, cumplen en Barranquilla y el Atlántico.



¿Son un capítulo de Transparencia Colombia, incluso de Transparencia Internacional?

No. Protransparencia es una entidad autónoma, independiente. Hemos hechos unas alianzas, en determinados momentos con Transparencia por Colombia pero no hacemos parte de esa institución.



¿Iniciativa de quién?

De la Cámara de Comercio, por iniciativa de Gustavo Bell Lemus cuando fue Vicepresidente de la República en el gobierno de (Andrés) Pastrana.



¿Había alguna coyuntura?

En ese momento se diseñan unos lineamientos anticorrupción desde el Gobierno que fueron liderados por Gustavo Bell. Y simultáneamente, eso coincide con estudios de Confecámaras, entidad que agrupa a las cámaras de comercio del país.



¿Ese estudio que señalaba?

Era sobre percepción de corrupción en ciudades capitales del país que mostró que en Barranquilla era alta. Hablamos del momento en que en la ciudad vivimos el ‘Carnaval de las concesiones’.



¿Cómo así?

Si, aquí concesionamos los impuestos, la malla vial, el alumbrado público en los gobierno del Movimiento Ciudadano, paradójicamente que era, supuestamente, en teoría, antineoliberal y fueron los gobiernos que privatizaron, por la vía de concesiones las rentas del Distrito.



¿Ustedes son una veeduría ciudadana?

No. Somos una ong (organización no gubernamental), cuyo lema o cuya divisa es hacer público lo público, fortalecer la participación ciudadana y la democracia local, incluso a promover un periodismo de calidad, los mejores liderazgos, estimular la transparencia en las entidades públicas.



¿Cómo se sostienen?

Siempre se ha contado el apoyo de la Cámara de Comercio por ser su fundadora, pero también de empresa importantes y hemos logrado generar recursos por la vía de la contratación con proyectos puntuales con el sector público, llámese Gobernación y Distrito, y alianzas.



En estos 19 años, ¿Qué destacan del trabajo?

Hemos hecho alianzas con la Usaid para hacer veedurías en el sector público; programas para mejorar la calidad de la justicia; creamos una unidad investigativa de periodismo que hizo buenos trabajos; diagnósticos de los servicios públicos; evaluaciones a las políticas sociales y económicas institucionales del Distrito, en fin…trabajo dedicado, serio y de compromiso con la sociedad de la ciudad y del Departamento.



¿De todo lo que enumeras, qué sobresale?

Una de las victorias de las que Protransparencia podría reclamar, de alguna manera, es la de decisión que finalmente el Distrito tomó en la primera administración de Alejandro Char de reversar el contrato con Métodos y Sistemas porque fue una insistencia reiterativa de la Fundación que ese contrato era desfavorable para la ciudad, leonino en su estructura.



¿Eso puso control a las concesiones?

En parte sí, pero hoy han revivido en algo que el profesor Jairo Parada, denomina como ‘empresas de economía mixta’, que son concesiones disfrazadas.



Tengo entendido que también le han jalado duro a contribuir en hacer eficiente el sistema judicial de la ciudad...

Entre el 2009 y el 2011, desarrollamos un programa para implementar el sistema de gestión de la calidad en los 14 juzgados civiles del circuito, porque en ese momento hubo un estudio del Banco Mundial que mostró que en Barranquilla ocupaba los últimos lugares en materia de resolución de controversias contractuales, entonces era necesario mejorar la calidad.

La sociedad civil debe hacer un mayor esfuerzo, un mayor compromiso por el voto limpio, el independiente, el de opinión. Debemos tener una democracia más transparente FACEBOOK

TWITTER

¿Eso se ha mantenido?

Tengo entendido que ya lleva como 6 o 7 años, siendo certificados por el Icontec.



¿Esa tarea finalizó ahí?

No. Destaco la alianza con la Gobernación en el 2016 para montar un Observatorio de Justicia, focalizado en el sistema penal acusatorio, y en los dos primeros años elaboramos un diagnóstico, que advierte sobre un posible colapso.



¿Cuál sería una solución viable y urgente?

Un plan de inversiones para el sistema. Es quinquenal, 2019 2023. De manera global se requiere de una inversión de 1,8 billones de peso en el Distrito Judicial de Barranquilla.



¿Empezando por...?

Iniciando por el sistema penitenciario que es el último eslabón de la cadena; más jueces, investigadores criminales, hay que mejorar las salas de audiencia, más Uris (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía), fortalecer la justicia cercana al ciudadano para recobrar la credibilidad; mejorar las inspecciones de policía, las comisarías, más casas de justicia; hacer efectiva la justicia preventiva para tramitar las contravenciones.



Ustedes crearon una unidad investigativa de periodismo, ¿Resultados?

En el 2004, cuando era directora de la Fundación Deyana Acosta Madiedo. Fue importante la creación porque en Barranquilla, en ese momento, los medios de comunicación no habían hecho el esfuerzo por ponerle la lupa, en particular, al tema de las concesiones.



¿Y arrancaron por...?

Empezamos a fondo una investigación sobre el alumbrado público. Nos tomamos 7 meses para estudiar entender cómo era que funcionaba. Simultáneamente, otra investigación sobre la estampilla Prohospital Universitario y sobre Métodos y Sistemas.



¿Eso les trajo alguna consecuencia en cuanto a la seguridad personal del grupo de trabajo?

Bueno, en la ciudad había un clima de temor por presencia de paramilitares en la cosa pública. Deyana tuvo que ser protegida por un tiempo. Ella consideró el retiro, pero se mantuvo hasta que se postuló como candidata al Concejo, en el 2007; desde entonces yo asumí.

Horacio Brieva aclara que aunque Protransparencia fue creada por la Cámara de Comercio “hemos tenido y accionar autónomo, independiente”. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En cuanto a la lupa a otros servicios públicos, en concreto a Electricaribe y Triple A, sé que ustedes advirtieron lo que hoy se vive, ¿Fue que no les pararon bolas?

Creo que logramos incidir, un poco, en la batalla que finalmente condujo a la intervención de Electricaribe, porque defendimos la necesidad, no solo de la intervención, de la recuperación de un bien estratégico como ese porque consideramos que la energía debe ser un bien que el Estado no debe poner en mano de privado, o al menos un modelo mixto en donde el Estado tuviese la mayoría accionaria.



¿Y Triple A?

Hicimos reparos a la composición accionaria, pero no pudimos profundizar en lo financiero porque nos negaron información. Hubo mucho blindaje.



Cada vez que revelan cosas hay polémica y críticas por estar amparados por una entidad cuestionada, la Cámara de Comercio, ¿Qué respondes ?

Mira, en el año 2012, la Cámara de Comercio tuvo que soportar un aluvión de críticas, hubo cuestionamientos; pero en los últimos años la imagen logra una recuperación, es mi sentir. Siempre consideré que muchos los ataques eras infundados. Admito que la Cámara de Comercio se abrió a la representación de otros sectores que no tenían representación en la junta directiva, como el caso de Undeco (gremio que representa a los tenderos), y otros. Las denuncias que se hicieron fueron traídas de los cabellos.

Álvaro Oviedo C.

Editor regional de EL TIEMPO

BARRANQUILLA