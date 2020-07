El sitio que ayuda a los jóvenes a buscar empleo en el Atlántico

Las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas de las personas desempleadas para buscar oportunidades laborales. Es a través de plataformas como Facebook o Instagram y de las cadenas de WhatsApp donde, en estos días de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, se genera toda una promoción laboral, tanto para conseguir trabajo como para buscar empleados.

Estos sitios en cierto modo están eliminando las ‘palancas’ y las ‘roscas’ y se han convertido en una efectiva arma para los directores de las oficinas de recursos humanos, que ven aquí serias posibilidades de buscar a nuevos empleados, que se acomodan al perfil que están necesitando.



Todo esto lo tienen claro Franklin Marín y Édgar Flores, un par de jóvenes de Soledad (Atlántico) que hace 9 años montaron Notiempleo, un Fanpage en Facebook que cuenta con 110 mil seguidores y que en este tiempo ha logrado enlazar en puestos de trabajo no menos de 5.000 jóvenes de Soledad y el área metropolitana de Barranquilla, además de ayudar a jóvenes a acceder a capacitaciones en instituciones educativas, como el Sena, para que inicien sus emprendimientos.

Marín, su creador, es un tecnólogo en gestión empresarial, de 30 años. Recuerda que creó este sitio inicialmente para ayudar a la comunidad del barrio Ciudadela Metropolitana en Soledad, donde vive. La intención era conseguir en obras de tipo social y fue así como consiguió regalos para la celebración de las fiestas de los niños, en diciembre y fechas especiales, luego gestionó ante la alcaldía local y empresas del sector el arreglo parques, canchas, pavimentos, jornadas de limpieza y hasta programas de reciclaje.

Franklin Marín y Édgar Flores desde hace 9 años impulsan Notiempleo. Foto: Archivo particular

Pero vio que había un tarea pendiente y urgente que hacer y era la de orientar a los jóvenes que todos los años se gradúan en Soledad de bachilleres, y no saben qué hacer, menos cuando no tienen oportunidad de ingresar a una universidad.



“Eso no lo enseñan en el colegio. Cuando uno sale, no sabe qué hacer”, dice y no olvida que cuando él terminó sus estudios duró seis meses sin trabajo, hasta que probando y tocando puertas descubrió algunas técnicas claves para conseguir empleo. “Conocí a muchos sicólogos de empresas que me enseñaron la forma de presentar una hoja de vida, una entrevista y a qué tipo de empleo aplicar, dependiendo del perfil laboral”.



Este conocimiento fue el que comenzó a compartir con sus vecinos, amigos y ahora con un gran número de seguidores que tiene

Trabajo en equipo

A través de su sitio en Facebook comenzó a publicar convocatorias de trabajo, luego curso de capacitación del Sena, la alcaldía y cajas de compensación, instituciones educativas y todo lo que estuviera al alcance de las personas para prepararse y poder entrar al mundo laboral de manera formal.



A esta tarea se sumó, un año después, Édgar Flores, administrador de empresas soledeño también y con una gran vocación de servicio. Él recuerda que comenzaron a tener contactos con bolsas de empleo a las que ayudaban a publicitar las convocatorias de vacantes en Notiempleo. Cuando llegaban los interesados, los citaban y hacían la selección, seleccionaba a los más idóneos, y entregaban los nombres al contratista, que de inmediato contrataba.



“Es un trabajo voluntario, no recibimos un peso, solo nos gusta ayudar a la gente a que consiga trabajos dignos”, señala Flores, quien asegura en promedio al mes asisten no menos de 50 personas. “Les organizamos la hoja de vida, y buscamos el sitio preciso que se ajuste a su perfil. En promedio el 50 por ciento logra su vinculación laboral”, agrega.

Los jóvenes reciben asesoría sobre como presentar sus hojas de vida. Foto: Archivo particular

Gracias a Notiempleo, muchos jóvenes han conseguido en estos días de pandemia puestos en cargos como auxiliares logísticos, administrativos, operadores de recolección y barrido, asesores comerciales, técnicos en mecánica, entre otros. Otros han podido acceder a cursos gracias a las convocatorias que publicita este sitio, que por su seriedad y compromiso ha logrado convenios con instituciones como el Sena.



Martín y Flores han impulsado emprendimientos. “Un muchacho que se quedó sin empleo, lo encaminé a que montara su negocio. Él me contó que preparaba chichas, sacamos cuentas sobre inversión en materiales, y las ganancias, miramos el mercado donde podría ofrecer sus productos. Hace una semana empezó a vender, en la puerta de tres empresas conocidas, y a domicilio y me cuenta que le va bien”, asegura Marín.

Buenas referencias

La sicóloga María Matthews, quien conoce el servicio de Notiempleo, asegura que tiene un valor enorme especialmente en tiempos en donde las oportunidades laborales y educativas son tan escasas. “Notiempleo es una de las páginas líderes en la búsqueda de trabajo en la ciudad, especialmente para jóvenes, un sector de la población con los índices más altos de desempleo a nivel nacional”.

Uno de los servicios que prestan Franklin Marín y Édgar Flores es promover las convocatorias de empleos que ofrecen las empresas en Barranquilla o Soledad. Foto: Archivo particular

De acuerdo con un informe de WorkUniversity, plataforma encargada a promover el empleo juvenil en el país, más 22.000 jóvenes en el departamento del Atlántico han perdido su trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus. Según los datos de esta plataforma, las ofertas de trabajo para este grupo de la población, entre abril y junio, disminuyó en un 50 por ciento en Barranquilla.



Matthews enfatiza que los profesionales de selección en las empresas confían en la labor de Marín y Flóres al compartir sus vacantes en la búsqueda de los mejores candidatos. “Recibir mensajes diarios de agradecimiento por la labor que se realiza, porque se consiguió empleo o se ingresó a estudiar sin ningún costo, es algo gratificante”.

Trabajan con las uñas

Para realizar este trabajo, a los dos les ha tocado habilitar cuartos de su casa para atender a las personas que necesitan de su orientación y asesoría para presentarse a entrevistas de trabajo. Algunas veces recibirlos en centros comerciales o en lugares que empresas les prestan para el servicio con la gente.



“Hemos hecho grandes convocatorias y ferias de trabajo, y para eso algunas instituciones de educación superior nos prestan sus instalaciones”, dice Flores, pero lamenta no tener un apoyo serio de alguna entidad o el gobierno que los ayude con una oficina o lugar para poder ofrecer un mejor servicio.

Las convocatorias que organizan en Soledad son muy concurridas. Foto: Archivo particular

Marín, quien tiene su trabajo, dedica sus horas libres a esta labor. “Prácticamente todo lo hacemos desde mi celular”, confiesa. “A veces no doy para todo, pero los trabajos están escasos y ahora con la pandemia más”. Cuando va por la calle algunas personas lo identifican en Soledad como 'el señor que consigue trabajos'.



Su familia a veces le reprocha porque le dicen que hay personas que abusan de él, además de no cobrar un peso por sus servicios. “A mi casa vino una señora con dos hijos, que su esposo había muerto. Los ayudé, a uno a entrar al Sena y al otro a trabajar. Ella ha sido muy agradecida. Esa es mi satisfacción”, asegura al señalar que “con un empleo que haya en una casa mejora la calidad de vida de esas personas”.

