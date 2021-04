El sepelio del locutor que conmocionó a Galapa, Atlántico

Han pasado cuatro días del sepelio del locutor Juan Enrique Pérez González, Director de la emisora Popular estéreo 105.6FM, en el municipio de Galapa (Atlántico), y no terminan los comentarios que generó el multitudinario cortejo fúnebre, realizado en medio de las órdenes de restricción de movilidad en el departamento.



El viernes 16 de abril, el tranquilo municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, amaneció conmocionado con la noticia de la muerte por covid-19 de Pérez, una figura radial y social del pueblo.



‘La voz del pueblo’ era el nombre que por su trabajo en favor de causas sociales, los galaperos le acuñaron a Pérez. Es recordado por cuestionar a los alcaldes de turno y emprender luchas desde su emisora para gestionar obras y ayudas a los sectores populares.

Cientos de galaperos acompañaron el sepelio de Juan Enrique Pérez. Foto: Tomado de las redes sociales

Para 25 años estuvo trabajando desde su emisora, logrando ganarse el aprecio y respeto de cientos de galaperos que sintieron el deber de salir a la calle a despedirlo, sin importar las más mínimas medidas de bioseguridad.



A través de las redes sociales se invitó a los galaperos a darle el último adiós al locutor.

“A partir de las 4:30 de la tarde acompáñanos desde la puerta de tu casa encendiendo una vela. Recorrido desde la entrada de la vía principal hasta la Puerta de Oro, bajamos buscando la emisora y posteriormente, subiremos hasta el cementerio municipal. Contamos contigo, Galapa”, subraya el texto de la invitación.



Hubo un retraso y el cortejo fúnebre inició a las 6:00 p.m. Cientos de personas ya estaba ubicadas a lado y lado de la calle y otro tanto acompañaba el desfile en carros, motos, bicicletas y a pie, que sin importar las ordenes de toque de queda, siguieron la carroza funeraria en medio de apretujones.



Las advertencias de la policía y la alcaldía, para que no se presentara la aglomeración, no fueron escuchadas por gran parte de amigos y seguidores del hombre de radio.

La caravana fue transmitida en directo por el Facebook live de la emisora Popular Estéreo.



En Galapa en estos momentos se reportan 572 casos positivos de covid-19, que han cobrado la vida a 33 personas. Aquí como en el resto de municipios del Atlántico rige el toque de queda y la ley seca, y el fin de semana fue continua.



Si bien fue un acto masivo, como pocos en la historia reciente de Galapa, en homenaje a una verdadera figura popular del pueblo, no se han dejado de escuchar las voces de reproche a las personas que participaron en este sepelio, advirtiendo sobre la irresponsabilidad, y que podría generar un incremento de los contagios de covid.

BARRANQUILLA

