4.100 oportunidades para estudiar: Sena abre nueva oferta de formación en Atlántico

Cocina, Enfermería, Gestión Empresarial, Producción Multimedia y Operación de Comercio Exterior, son algunas de las oportunidades de estudio que trae la II Oferta de Formación Presencial y a Distancia del Sena, y que estará disponible hasta el próximo jueves 7 de marzo.



(Lea aquí: Estudiantes de Universidad del Atlántico reciben ‘Casa Villa de Arte’ por parte de SAE)



En la Regional Atlántico se ofertan 4.170 cupos en los niveles auxiliar, operario, técnico y tecnólogo, los cuales se ajustan a las dinámicas del mercado laboral y a las necesidades de los atlanticenses.

Para la oferta están disponibles cuatro jornadas: diurna, nocturna, madrugada y mixta.



(Además: Con cacha de arma de fuego hieren en la cabeza a operario de Air-e en Barranquilla)



“A partir de hoy los atlanticenses tienen una nueva oportunidad para cambiar su vida, tenemos 4.170 cupos disponibles para quienes quieran convertirse en enfermeros, programadores, electricistas, pasteleros, diseñadores y otros programas que fueron cuidadosamente pensados y desarrollados teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras del sector empresarial”, dijo Jacqueline Rojas Solano, directora Sena Atlántico.

¿Cómo se puede inscribir?

Facebook Twitter Linkedin

La oferta está dirigida a los colombianos y migrantes con permiso de permanencia y estudio en el país. Foto: Cortesía Comunicaciones Sena Atlántico

Deberá ingresar a la página del Sena Sofía Plus, ubicar el recuadro que dice ‘¿Qué quiere estudiar?’ y seleccionar el tipo de programa (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo), poner una palabra clave según su área de interés en el buscador. Si ya está registrado ingresa los datos para iniciar el proceso de inscripción.



(Puede leer: Macabro hallazgo en Barranquilla: encuentran cuerpo desmembrado en varios sacos)



Si no está registrado, debe dar clic en registrarse y seguir los pasos. Para el registro o inscripción a un programa de formación de cualquier nivel, ahora es requerido el cargue de su documento de identidad vigente en Sofía Plus.



Si se encuentra registrado deberá ingresar a la plataforma y seleccione 'aspirante registro, registro persona y documentos y cargue su documento.



Debe ser en formato PDF, escanear el documento original, orientación del documento vertical y tamaño hasta 2 MB.