Para contribuir al incremento del empleo juvenil en el departamento, en el marco de una alianza entre el programa Atlántico para los Jóvenes y el Sena, se llevará a cabo la Feria Expoempleo Sena Joven 2022 los días 25 y 26 de agosto, en la Galería de la Plaza de Paz.



Durante la feria, se ofrecerán 900 vacantes disponibles en la Agencia Pública de Empleo Sena, en áreas como asesor comercial, cajero de supermercado, coordinador de salud y seguridad en el trabajo, cortador de carne, cocinero, electricista, electromecánico, electricista industrial, ingeniero mantenimiento de maquinaria industrial, mecánico industrial, entre otros.

De acuerdo con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, una de las razones por las que esta feria es importante es porque les permitirá a los inscritos que no tengan experiencia laboral aplicar a ofertas que buscan esta clase de perfiles.



“Invitamos a todos nuestros jóvenes atlanticenses a que se acerquen y conozcan estas 900 ofertas que traemos para ellos. Estas son alianzas que realizamos para que los jóvenes puedan tener acceso a oportunidades laborales, conexión con empresas del sector productivo, tengan mayores probabilidad de empleabilidad y empiecen a construir sus proyectos de vida”, destacó la mandataria departamental.



La gerente de Atlántico para los Jóvenes, María José Vengoechea, explicó que el propósito del programa es que esta población pueda encontrar posibilidades de acceso al mercado laboral y oportunidades de empleo formal, a pesar de contar con poca experiencia laboral, gracias a las alianzas con otras entidades de los sectores público y productivo.



"Durante la jornada, los jóvenes asistentes podrán recibir asesoría y acompañamiento para la postulación a vacantes, orientación, disposición de herramientas digitales y plataformas para la postulación de manera remota", indicó Vengoechea.



Bryan Barros, joven beneficiario del programa del municipio de Soledad, señaló que “para nosotros los jóvenes es una gran oportunidad poder contar con estas ferias de empleo en el departamento. Sabemos que muchos jóvenes no cuentan con un empleo y a veces no tienen acceso a estas vacantes”.



La directora del Sena Atlántico, Jacqueline Rojas, aseguró que “serán 72 las empresas que necesitarán del talento humano joven, por lo que los invitamos para que visiten los 10 stands empresariales, el stand de la Agencia Pública de Empleo y los emprendimientos de jóvenes víctimas del conflicto, quienes ofrecerán sus productos”.

