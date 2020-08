El rebusque de los venezolanos es con papayera

El sonido del bombo, el redoblante, los trombones y el saxofón retumban por las calles de Barranquilla, al son alegre de porros, cumbias, merengues, champetas y vallenatos, alegrando los soleados y calurosos días. Los protagonistas de esta alegría callejera, que se mueve por los barrios del norte, centro y sur de esta capital, son ciudadanos venezolanos, quienes encontraron en la música la forma de ganarse la vida, en especial en estos días de cuarentena.

Es el caso de la Papayera Swing, que dirige Luis Eduardo Molina, un técnico en refrigeración y administración de empresas, que desde hace tres años se encuentra en Barranquilla y se gana la vida recorriendo con su banda las calles de la ciudad, de donde consigue el dinero que envía a su esposa y dos hijos que viven en Maracay, en el estado de Aragua (Venezuela), de donde él llegó.



La agrupación la integran seis músicos, que se vinieron detrás de Luis Eduardo para conseguirla forma de mantener a sus familias en Venezuela. Viven arrendados en una misma casa, en el sur de Barranquilla, de donde salen todos los días a caminar las calles, en especial del norte de Barranquilla, tocando la música que les pidan.



La jornada que comienza a las 10 a.m. no se extiende más allá de las 4:00 p. m.

respetan la orden de restricción, y mantienen los cuidados pues si algo tienen claro es que no pueden enfermarse. Por eso cargan alcohol, con el que desinfectan los billetes que les dan, gel desinfectante y además de los tapabocas y guantes.

“Antes de la pandemia salíamos de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. y los fines de semana eran los mejores, nos contrataban en 5 o 6 lugares para amenizar cumpleaños, grados o cualquier fiesta. Nos ganábamos hasta 100 mil pesos por persona en una noche buena”, cuenta Molina, quien no olvida lo bien que les fue diciembre y carnavales pasado, pero hoy confiesa que las cosas han cambiado.



Los seis hombres con sus instrumentos terciados van por las calles tocando clásicos de la música costeña, muy bien interpretados, que genera el aplauso y el saludo desde los balcones de edificios o terrazas de las casas.



Es un trabajo duro como quiera que implica caminar Barranquilla a las 11:00 a. m. o 2:00 p. m., cuando el sol pareciera que calentara más, la brisa desaparece y la humedad los golpea. Andan por barrios como Paraíso, Villa Carolina o Villa Country, que tienen cuadras de más 300 metros de largo con lomas y bajadas.

