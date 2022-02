Un cáncer en el seno que padece su madre motivó al profesor matemática y física Eder Antonio Linares Vargas a iniciar estudios que contribuyan al entendimiento de esta patología que todos los días cobra vida a muchas mujeres en el mundo.



“Mi madre padece un cáncer ductal de seno y tuvieron que quitarle el seno izquierdo más algunos ganglios linfáticos del brazo izquierdo. Estuvo en quimioterapia", cuenta el docente barranquillero.



Es en este momento de adversidad donde confiesa que nace su deseo de comprender como una célula normal se convierte en cancerosa.

"Esa es mi mayor motivación para iniciar esta investigación”, explica este profesor que lleva meses luchando y tocando puertas en busca de ayuda para iniciar su proyecto.



Linares es licenciado en matemáticas y física de la Universidad del Atlántico. Magister en Física Aplicada de la Universidad del Zulia (Venezuela).



“Estuve en México en la Universidad de Sonora trabajando en la Fisicoquímica del cáncer de seno triple negativo”, cuenta que también ha sido docente de la Uniatlántico, la CUC, ITSA y la Uninorte de Barranquilla.

Para su estudio sobre las células cancerosas ha consultado artículos científicos y asegura que encontró que “como con base en el parcial fracaso de los médicos oncólogos, biólogos, bioquímicos etc, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en etapas tempranas, los físicos y matemáticos empiezan a contribuir en el entendimiento de esta patología”, sostiene.



“Sin duda para mejorar el diagnóstico del cáncer en estadios tempranos, hacer seguimiento de la enfermedad y realizar un tratamiento adecuado, es necesario recurrir a novedosas tecnologías tales como la nanomedicina. Una tendencia tecnológica muy novedosa y de vanguardia, se fundamente en el uso de nanomateriales con fines teranósticos”, indica.

Ganó una beca para estudiar en Argentina

Linares aplicó a una beca para doctorado en Argentina con el Conicet, el homólogo de Colciencias en Colombia. Es una beca internacional, donde se evalúa los promedios académicos de las carreras cursadas, sobre todo en la maestría. Se evalúa también la hoja de vida de cada estudiante y las posibles líneas de investigación que seguirá. “Gracias a Dios logré obtener la beca”.



Pero su economía no es la mejor. “Tengo un contrato con la Secretaria de Educación de Barranquilla, les pedí el apoyo económico para trámites y tiques aéreos y no fue favorable la respuesta”.



El profesor Linares es casado y tiene un bebé de cuatro meses, a quienes no puede dejar solos para ir a estudiar a Argentina.



“El instituto de Física Atómica y Nuclear de Bariloche donde realizaría mi estudio inicial, cuenta con una especie de guardería para la atención de los hijos pequeños de los investigadores y estudiantes de doctorado con familia y hay la posibilidad de que ella también inicie una carrera profesional en ese país” explica el profesor que está solicitando la ayuda para trámites de documentos: La visa Mercosur como núcleo familiar y los tiquetes aéreos de ida a Bariloche Argentina.



“Yo espero y busco la ayuda de alguna entidad o persona que comprenda la importancia de que un colombiano esté vinculado a ese tipo de investigación”, manifiesta residente en Vivo en el Barrio Nueva Colombia en Barranquilla. Las personas interesadas en ayudarlo lo pueden contactar en el 3052814445.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

