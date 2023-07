Una carrera contra el tiempo es la que lleva Eder Linares Vargas para poder cumplir uno de sus grandes sueños: doctorarse en el exterior.



Este Barranquillero, licenciado en Matemáticas y Física, magister en Física Aplicada, había iniciado los estudios de doctorado en Fisicoquímica del cáncer de seno en la universidad de Sonora México; pero no pude terminar por cuestiones de la pandemia debida al Covid 19.

Linares es docente del Distrito, en calidad de provisional, ha sido profesor de la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) y la Institución Universitaria ITSA.



En su hoja de vida también reposa la experiencia como asesor metodológico en investigaciones a nivel de pregrado y posgrado. Sus trabajos de investigación y estudio giran en torno a la educación inclusiva y nanomedicina. Fue ponente en eventos científicos en México.

Ganó una beca internacional

“Recientemente gane una beca para realizar estudio a nivel doctoral en la Universidad de Rio de Piedra en Puerto Rico. La universidad, abrió una convocatoria a nivel internacional, yo apliqué enviando hoja de vida, notas del pregrado y de maestría, un tema de investigación y después de una entrevista con el tutor, la universidad me notifica que fui admitido. Sin embargo, mi capacidad económica no me permite costear los gastos de tiquetes aéreos y tramite de visa americana en Bogotá”, dice el profesor Linares.

Para cumplir este anhelo necesita alrededor de 10.000 dólares. “Debo mostrar evidencia económica de que puedo mantenerme en Puerto Rico mientras la universidad me paga la primera mesada”, cuenta.



Asegura que el tema que planea investigar en este doctorado es sobre el cáncer de seno, “es la causa de muerte por cáncer en mujeres en Colombia, de hecho, esta enfermedad es considerada un problema de salud pública y es una de las líneas de investigación ofertada a en las últimas convocatorias de minciencias”, sostiene.



Su tesis doctoral lleva por título: Diseño de nanoestructuras en 3D para el transporte de medicamentos anticancerígenos para el tratamiento del cáncer de seno.



El profesor Eder Linares Vargas ha tocado muchas puertas, pero hasta el momento no ha recibido la ayuda. “Solicito ayuda de alguna entidad del gobierno, ONG, empresario, artista o cualquier otra persona que desee apoyarme. Notificación: 3052814445”, puntualiza.

