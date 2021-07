Uniatlántico en plan para recuperar turismo en La Guajira

En una estrategia para la recuperación económica del sector turístico en La Guajira, golpeado por la pandemia y que deja cifras preocupantes en desempleo e inflación, trabajan investigadores de la Universidad del Atlántico.



En este plan participan además la Gobernación de La Guajira y Anato capítulo Caribe. El proyecto busca contribuir a minimizar el impacto de uno de los sectores más vulnerables y golpeado por el Covid-19, como lo es la industria del turismo.



Solo en Riohacha, como consecuencia de la suspensión de actividades turísticas, se generó una inflación, entre los meses de enero y julio, del 2021 del 2.4%, mientras que el desempleo, entre abril y junio, se ubicó en un 31.5%, aumentando en 17 puntos.

(También: Barranquilla tendrá dos concentraciones este 20 de Julio)

Según las cifras que registra el departamento de La Guajira, los establecimientos de alojamiento y hospedaje y el sector de restaurantes pasaron de tener 8 mil ocupados a 4 mil, representando un 50% de empleos perdidos, situación que también se reflejó en el subsector de transporte, que, de 9 mil empleos, pasó a 7 mil.

Nuestros investigadores acompañaran el proceso de diseño e implementación de acciones hacia una reapertura económica del sector turístico FACEBOOK

TWITTER

“Nuestros investigadores acompañaran el proceso de diseño e implementación de acciones hacia una reapertura económica del sector turístico”, explicó Leonardo David Niebles Núñez, Vicerrector de Investigaciones, Extensión y Proyección Social de la Uniatlantico.



Niebles contó que según datos del Centro de Información Turística de Colombia, en La Guajira el sector turístico tiene alrededor de 396 prestadores de servicios turístico, con Registro Nacional de Turismo RNT activo, con una tendencia positiva en crecimiento del 12%, pasando de 355 en 2019 a 396 en 2020, distribuidos en: Establecimiento de alojamiento y hospedaje, Gastronomía, Agencia de viaje Operadoras, Transporte y Actividades Recreativas y de Esparcimiento.



(Lea: Un buque ingresó al puerto de Barranquilla tras 8 días de espera)



En cuanto a la caracterización de los turistas que llegan a este departamento, La Guajira ha logrado posicionarse como un destino preferido por turistas internacionales pasando de 8.310 visitantes extranjeros en el año 2013 a 66.485 visitantes en el año 2018; “evidenciándose un crecimiento de visitantes no residentes del 15,4% respecto al año 2017”, dijo.



Niebles, comentó que la estrategia llega en un momento oportuno para las familias que viven del turismo en esta región del país, teniendo en cuenta que debido a la situación tan dramática que se ha presentado a nivel nacional, los atractivos turísticos han estado sin ningún tipo de intervención para adaptarlos a las condiciones y protocolos que hoy exige la demanda.



(No deje de leer: Colombia reporta 16.455 nuevos casos y 446 muertes más por covid-19)



Destacó que solo en Riohacha, en el corregimiento de Camarones, considerado como un atractivo turístico, se han llevado a cabo acciones para reactivación de la playa y sector gastronómico, sin embargo, aún no se cumple con los estándares establecidos.

BARRANQUILLA