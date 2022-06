“No sabíamos para dónde íbamos, hoy en día ya estamos enfocados en lo que queremos lograr a nivel personal y grupal”, dice Fausto Orozco, miembro del Bloke Central, una de las barras insigne que acompaña en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez al Junior de Barranquilla y que arrastra con el estigma de ser violentos y de cometer actos delictivos dentro y fuera del escenario deportivo.



Las palabras del joven están llenas de agradecimiento y esperanza por ser él y varios de sus compañeros los beneficiados del programa ‘Viva la Barra’, programa de formación de la Gobernación del Atlántico con el que se busca fortalecer valores y promover la sana convivencia en la hinchada rojiblanca.

“Nos ha cambiado la vida a muchos integrantes de la barra”, agrega Orozco para contar que justo a los miembros del Bloke Central también hay jóvenes integrantes de las barras Frente Rojiblanco Sur y Los Kuervos, otro de los grupos sobre los que arrastra un historial de denuncias y quejas por supuestos hechos delictivos que para muchos se traducen en violencia en el estadio y alejan al resto de la hinchada.

Un programa inclusivo

El programa ‘Viva la Barra’ es una estrategia liderada por la Alta Consejería para la Convivencia de la Gobernación del Atlántico, cuyo propósito es que estos jóvenes sean incluidos en los planes de atención y desarrollo social que impulsa el Departamento.

“Es una buena respuesta de atención del Estado para estos muchachos que no tienen mayores oportunidades. Esta es una forma de sacarlos del alcoholismo, la drogadicción y de las bandas criminales que los ronda, además los ayuda a limpiar el estigma que se cierne sobre estas barras, que no son más que espacios de expresión y liberación”, explica el sociólogo Armando López, quien estudia las barras.



Estos jóvenes barristas hacen parte de un programa en que se les brinda capacitación en diferentes oficios, como mantenimiento de aires acondicionados, carpintería, corte y cepillado de cabello, maquillaje, masaje reductor, manicure y pedicure, soldadura y electricidad. Al finalizar el programa, reciben las herramientas y dotaciones necesarias para llevar a cabo su iniciativa.



En el 2021 el programa logró la inclusión social, laboral y educativa de 342 jóvenes integrantes de las barras. En este 2022 se capacita a 300 barristas que se forman para el emprendimiento y a otros 300 jóvenes más, en el ámbito musical.



Estas capacitaciones se desarrollan en Barranquilla y se extendió a los municipios de Malambo, Sabanalarga, Sabanagrande, Soledad, Puerto Colombia, Juan de Acosta y Baranoa.



“Este proyecto quiere darles ese voto de confianza a los barristas para que inicien sus proyectos de vida aportando a sus familias un sustento y creando valores para la sana convivencia dentro y fuera del estadio”, dijo el alto consejero para la Convivencia del departamento, Manuel Díaz.





De igual manera, para esta población hay una oferta especial del Sena, con el fin de formarse como técnicos y tecnólogos, con formación complementaria, empresarismo, emprendimiento y formación por competencias laborales.





“El proyecto ha tenido un gran impacto no solo en los jóvenes barristas, sino en sus núcleos familiares, debido a que reciben formación en valores, aprovechamiento del tiempo libre y atención psicológica y social. De esta manera, anotamos un golazo de sana convivencia e inclusión social para el Atlántico”, señala la gobernadora Elsa Noguera.

Se entrenan en música

El programa ‘Viva la Barra’ también abrió capacitaciones en música, con el apoyo del maestro Hilton Escobar, director de la Banda de Baranoa y la Orquesta de Vientos del Atlántico, que inició la preparación de 300 los barristas beneficiados, de los cuales 200 de los integrantes hacen parte de la banda principal y 100 del semillero de las barras.

La gobernadora Elsa Noguera entregó instrumentos musicales a los miembros de las barras. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

El proceso de capacitación musical, acompañamiento y entrega de instrumentos, tiene una duración de 10 meses, con una inversión de 1.050 millones de pesos por parte de la Gobernación.



“Los barristas contagian siempre con su música y entusiasmo a nuestro querido y amado Junior de Barranquilla” dijo Noguera durante la entrega de 180 instrumentos musicales para los integrantes del Frente Rojiblanco Sur, Los Kuervos y Bloke Central, que están siendo capacitados por el equipo musical del profesor Escobar.



“Con la música creamos convivencia, practicamos valores en solución de conflictos y viven en paz, dentro y fuera de los estadios”, indicó la gobernadora.



Por su parte, Escobar explicó que la duración de la capacitación es de 10 meses y las clases son impartidas por instructores de la Banda de Baranoa, entre ellos un instructor de percusión y cuatro instructores de instrumentos de viento (trompeta, trombón y vientos de madera).



Los jóvenes reciben la formación en las instalaciones de la sede de la Banda de Baranoa, incluyendo el salón de ensayos de la Concha Acústica. Posteriormente, los líderes realizan las réplicas de su aprendizaje en sitios como el velódromo, el estadio Metropolitano y algunas instituciones educativas.



“Esta es una gran oportunidad que se les está presentando en la vida”, agregó Hilton, quien ahora tiene la misión de llenar de alegría y color a los miembros de estas barras que decidieron cambiar las historias que sobre ellos se cuentan, sin dejar de hacer lo que más les gusta: alentar a los tiburones cada vez que salten al gramado del Metropolitano.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com