Por el barrio El Prado se iniciará en Barranquilla el cobro de parqueo

El cobro del parqueo en las vías de Barranquilla se iniciará en los próximos días como un piloto por el barrio El Prado, en el norte de esta capital.



Este nuevo modelo de estacionamiento, denominado 'Zonas de Estacionamiento Regulados' (ZER), comenzaría a implementarse en la carrera 54 y luego en la 58, bulevares que han sido recuperados por el Distrito.



El proyecto como tal estaría operando en el primer semestre de 2021, y ha sido presentado por el Distrito como la solución a la problemática del parqueo, tanto en espacio público, como en las vías de la ciudad.(Lea también: 'Me arrastró dos kilómetros un arroyo y terminé en el río Magdalena')

Según el Distrito, se estima que el 30 por ciento de los vehículos buscan estacionamiento en las zonas más congestionadas, ocasionando caos vehicular en las horas pico.



“La ciudad tiene una alta demanda de necesidades de parqueo en algunos sectores”, señala en un comunicado la alcaldía.

El criterio de selección tuvo en cuenta factores como la congestión vehicular, ocupación temporal de carriles, demanda de plazas de estacionamiento, uso de impacto urbano y perfiles viales.



La idea, explicó en un comunicado el gerente de la empresa de Desarrollo Puerta de Oro, Ricardo Vives, encargado del diseño del proyecto, no es quitar el carro, sino reubicarlo en zonas que tendrán tarifas justas, que conductores y propietarios de vehículos podrán pagar mediante dispositivos electrónicos instalados en la respectiva isla o una APP que podrán descargar en sus equipos móviles.

Cómo funcionará

Las ZER contarían con horarios específicos para el cobro de la tarifa, la cual no aplica para domingos y festivos. La idea es que estén señalizadas con mecanismos de control y sus respectivas cabinas de pago, con integración de las diferentes plataformas tecnológicas de recaudo.



Los propietarios de inmuebles o inquilinos de la zona de influencia tendrán cupos en las bahías de parqueo.



Como ocurre en ciudades como Barcelona y Madrid, el usuario elige la celda autorizada para estacionar, luego configura su tiempo de estacionamiento en un dispositivo y liquida su tarifa para proceder al pago en las diferentes modalidades.

La ciudad tiene serios problemas por la falta de zonas de parqueos públicos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Una vez se aprueben los pilotos, el programa habilitará para el primero año 1.000 celdas de parqueo y proyecta 6.000 al sexto año. Tendrán espacios para motos y automóviles.



Tal como está mirado el plan, será entregado en concesión a un operador especializado que deberá hacer una gran inversión en tecnología.



El alcalde Jaime Pumarejo Heins dijo que de esta manera “los peatones por fin dejen de pelearse los andenes con los carros”.

Primeras reacciones

Cabe recordar que este tipo de iniciativas en el pasado no prosperaron en la ciudad. Hace unos 20 años se intentó colocar parquímetros, proyecto que debió ser engavetado por la misma alcaldía de entonces ante las reacciones de rechazo de los barranquilleros.



El concejal Antonio Bohórquez no duda en calificar el proyecto como una contradicción, al explicar que mientras la alcaldía persigue al carretillero o carromulero por ocupar el espacio público, las ZER están legitimando la ocupación.

“En el Plan de Ordenamiento se plantea una solución diferente, se dice que los dueños de negocios o la institucionalidad de propiciar espacios para el parqueo y que no ocupen los espacios que requiere la gente”, señala Bohórquez.



El concejal advierte para hacer reparos al modelo que se planea utilizar para la operación. “Las concesiones que tiene el Distrito no le generan ningún tipo de beneficio, ya que los recursos que generan se reinvierten en el mismo negocio, mientras que los contribuyentes siguen pagando tributos”, enfatiza.



Mientras que el presidente del Sindicato de Taxis del Área Metropolitana de Barranquilla (Sinchotaxi), Jorge Guerrero, dice que ven ese plan con mucha reserva, al recordar que esta es una ciudad que no cuenta con parqueaderos públicos.



“A los taxistas muchas veces en los recorridos los clientes les piden hacer paradas y que esperen mientras hacen alguna diligencia. Esta medida impediría ese tipo de atención en el servicio”, comenta Guerrero, quien pide al Distrito mejor comprar predios y construir grandes parqueaderos en varias partes.



EL TIEMPO intentó conocer más detalles del proyecto por parte de Ricardo Vives, encargado del diseño de la ZER, pero no fue posible. Sus asesores dijeron que “el doctor estaba en reuniones”.

Comienzan las socializaciones

El Distrito realizará en los próximos días un piloto para recoger información y socializar con la ciudadanía



La idea, en principio, es iniciar una serie de reuniones focales con ciclistas, población de movilidad reducida, comerciantes, cuidadores de carros y ciudadanos en general, para socializar la iniciativa y obtener la debida retroalimentación.



“Nuestra apuesta es el ciudadano y la movilidad de Barranquilla”, dijo Pumarejo.



Dentro de los anuncios está que los recursos que generaría el cobro básico del uso de esos espacios públicos se reinvertirán en la construcción de más andenes y el mantenimiento de zonas verdes. Además, las personas que hoy cuidan carros serán incorporadas a la empresa que resulte escogida.



Pero lo cierto es que Barranquilla podría ser una de las ciudades más privatizadas de Colombia. En donde al agua, el alcantarillado, el aseo, la energía, el alumbrado público, la foto multa, la señalización de las vías, el Gran Malecón del Río, el Carnaval y ahora el parqueo de vehículos están en manos privadas.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

