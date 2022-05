“Con el credo en la boca”. Así describe Carlos Cartagena, que trabaja como taxista desde hace 10 años, la inseguridad en Barranquilla. Cada vez que presta el servicio, suplica mentalmente al cielo que él o los pasajeros tengan buenas intenciones.



Hasta ahora, sus súplicas han sido escuchadas, pero las experiencias que le cuentan sus colegas, víctimas de atracos a bordo, lo lleva a imaginarse escenas casi que de película en caso tal de que alguna vez le toque a él.

Como el presunto intento de atraco que ocurrió a mediados de marzo de este año, cuando se conoció que un taxista se enfrentó a sus dos supuestos victimarios, los desarmó y los asesinó.



“¿Sería capaz de reaccionar así?”, se pregunta sin quitar la mirada del panorámico y contando con “el milagro” de regresar a casa sano y salvo, tras una jornada ‘rodando’ por las calles de la ciudad.



El analista en seguridad y violencia urbana, Arturo García Medrano, va más allá, asegurando que el tema de inseguridad es permanente durante los últimos años, que se está haciendo un mal análisis de la situación y que hay que cortar el problema de fondo.



“El mes de abril, hasta el martes 19, presenta 28 casos de homicidio en Atlántico, de los cuales 20 son en Barranquilla, 7 en Soledad y 1 en Manatí. El año pasado, este mismo mes, tuvo 31 homicidios en el departamento, de los cuales 13 fueron en la ciudad”, registra García.

La sorpresa del taxista que paga por estar seguro

“Seguro no me siento, tomo mis precauciones. Pero siempre se oye el comentario de que ‘atracaron a fulanito, se le subieron tantos, le quitaron la plata…’. Me da miedo que me atraquen, porque ahora primero matan y después atracan”, expresa el barranquillero.



Cartagena señala que “los policías, que no son de Tránsito”, están más pendientes de imponer comparendos por documentación incompleta o por detalles mínimos en el vehículo, en vez de perseguir a los “verdaderos delincuentes” que tienen azotada la ciudad.



El hombre insiste en que no se ven estrategias o trabajos por la seguridad de los habitantes y se sorprende cuando se entera que él, así como centenares de miles de ciudadanos, paga por estar seguro, al momento de saldar la factura de energía eléctrica, a cargo de Air-e.



“Oiga, no sabía eso. Debo reconocer que no tenía ni idea de eso que usted me está comentando. Hasta ahora me entero”, manifiesta Cartagena, mientras mueve la cabeza de un lado a otro mostrando su asombro por contribuir económicamente a un aspecto que, según considera, no se refleja a la realidad del día a día.

Así aparece el cobro en la factura de Air-e

Y sí. Si el lector, con residencia en Barranquilla, se anima a revisar la parte trasera de la factura de este servicio público, caerá en cuenta o reconfirmará (en caso de ya tener conocimiento), que no solo paga por energía.

La Policía Metropolitana de Barranquilla dispone de tecnología de punta. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

Podrá dar fe de que, además de dicho concepto, también discriminan el cobro por ‘Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana’ e incluso por ‘Impuesto Alumbrado Público’. La suma de los valores correspondientes dará un total que, de no saldarlo, sería sometido al corte del servicio.



Al consultar a la Gobernación del Atlántico sobre el balance al respecto, indicó que, durante la vigencia 2021, se recaudaron aproximadamente 130.000 millones de pesos. Esa cifra fue levemente superior a los 10.080 millones de pesos por mes.



“Las tarifas de la Tasa están establecidas en UVT. Para los sectores comerciales, industriales y autogeneradores, las mismas se definen de acuerdo al consumo de energía que hayan presentado en el mes. Para el sector residencial en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Sabanalarga y Baranoa, las tarifas dependen del estrato socioeconómico del inmueble”, explica un portavoz de la Gobernación.



Agregó que los usuarios residenciales del resto de municipios, de los corregimientos y del sector de Playa Mendoza tienen sus tarifas fijadas con independencia del estrato.

De acuerdo con el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la región Caribe, Normal Alarcón, esta tasa de seguridad fue creada con la ordenanza 545 de 2017 de la Asamblea departamental.



Posteriormente fue modificada por la ordenanza 449 de 2019 y la última, que está vigente, corresponde a la ordenanza 0488 de 2020.



“Ordenan a la comercializadora de energía eléctrica que haga el cobro de la tasa de seguridad ciudadana y determine los valores en Unidad de Valor Tributario, según los estratos y según si es comercial o industrial”, explica el también veedor ciudadano.

Las fórmulas para calcular el cobro

En ese sentido, el estrato cuatro, por ejemplo, paga el 0,65 en Unidad de Valor Tributario, que para el año 2022 es de 38.000 pesos. El producto de 0,65 x 38.000 es el cobro por concepto de Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana para este nivel socioeconómico.

Además de ese esfuerzo tributario, tenemos en Atlántico, Magdalena y La Guajira la tarifa eléctrica más alta de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Mientras que para el estrato 6, corresponde a 2,14. Si es comercial, es 2,12 hasta 2.000 kilovatios. Y si es industrial, es x4, según apunta Alarcón.



“Además de ese esfuerzo tributario, tenemos en Atlántico, Magdalena y La Guajira la tarifa eléctrica más alta de Colombia. Sí se justifica el cobro por seguridad, lo que se requiere es que no haya más impuestos y un replanteamiento del modelo económico”, opina el veedor.

El punto de vista de un analista en seguridad

García Medrano señala que, en 2014, los anuncios de inversión en seguridad por parte del Distrito superaban los 80.000 millones de pesos.



“A eso súmale una cantidad no determinada de recursos que llegan de la Nación a través de Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Ningún proyecto se desarrolla con recursos propios, en la mayoría de ellos se apalancan con recursos de la Nación”, señala el investigador.



García destaca que en 2012 Barranquilla no tenía una sola cámara de video vigilancia y hoy tiene 834. Asimismo, hace la anotación de un anuncio sobre la entrega a futuro de un Centro Integrado de Investigación e Inteligencia.



“Ese tema de la inteligencia ha sido materia de fortalecimiento: han venido equipos especializados de trabajo, las autoridades lo han anunciado, llegan 30 nuevos integrantes del Gaula especializado para desmantelar organizaciones criminales. Sin embargo, estas están creciendo exponencialmente”, sostiene el expersonero.

Las estrategias están fallando, según el especialista

Asimismo, señala un “mal comienzo” de 2022. Contabiliza 67 homicidios en marzo, mientras que en el mismo mes del año pasado fueron 52. En los días de Carnaval, se presentaron 17 hechos de sangre, mientras que “las autoridades reflejaron 5 nada más”.



(Le puede interesar: SOS al sancocho de tienda: pan de 200 desaparece por costos en Barranquilla)



“Las cosas se hacen a la ligera, los análisis se quieren hacer de un momento a otro y eso no permite ver realidades. Las rutas de enfrentar los delitos no han dado los resultados esperados, porque a pesar de que hay numerosas capturas y desmantelamiento de bandas, el accionar delincuencial no cesa”, dice García.



Ve otras problemáticas, como la evolución de la criminalidad, el lavado de activos, estructuras “de segundo nivel”, como los Papalopez y Costeños, el reclutamiento de jóvenes, las pandillas, la extorsión, que “se fortaleció y creció”, entre otros flagelos.



“En vez de invertir en tecnología, la inversión tiene que darse a lo humano. Hay que buscar otras alternativas. Así como se hizo con paramilitares y guerrillas, en Barranquilla, que no es región de conflicto armado, la ruta es de intervención en familias y en comunidades. No se trata de llegar un día y poner carpas, sino de hacer una labor de identificación”, señala el analista.



Frente a estos casos, EL TIEMPO consultó a la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pero no obtuvo respuesta al respecto.



Para García Medrano, estos trabajos e inversiones sociales aportarían a la disminución de las problemáticas anteriormente mencionadas, brindando así una percepción de seguridad en casos como el del taxista Carlos Cartagena y en ciudadanos en general.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez