El barranquillero Víctor Hugo Trespalacios es actor, teatrero, educador, escritor y gestor cultural, entre otros aspectos. Siempre su vida va, en cualquier faceta, de la mano de la cultura.



Y por ello escribió ‘Uñas negras’, libro presentado en Barranquilla antes de Carnaval y que este domingo 24 de abril (4 p. m.) se presentará en la Feria del Libro de Bogotá (Salón Madre Josefa del Castillo, piso 1, pabellón 6, estand 633), bajo Producciones El Bacanerismo, con el apoyo de la editorial Teoría y Praxis. Hablamos con él.



¿Qué encontrará el lector en el libro?



Fundamentalmente una mirada novedosa sobre la cultura como acción necesaria para vivir. Encontrará algo muy pocas veces planteado, la cultura contiene todo un conocimiento que le pertenece y en nada se parece a lo planteado por otras disciplinas en pos de transformar lo que necesitamos transformar de nuestra conducta. En este libro encontraras lo que propone y un camino para llevarlo a la práctica.



¿La razón del título podría llevar a creer que es algo sucio?



Es posible, seguramente si la concepción de riqueza que se tiene está aferrada a la mercancía y en ese sentido a una estética desconectada de la natural riqueza que nos proporciona la tierra, que al final es lo que somos.



¿El libro tiene un sentido nacional, se puede leer en cualquier lado?



Cuando se aborda el tema de la cultura teniendo en cuenta que nos plantea un reencuentro con nuestro origen terrícola, definitivamente puede ser abordada en cualquier latitud. Algunas circunstancias pueden cambiar en términos climáticos, idiomáticos, pero al final es la cultura lo común a todos los seres humanos.



¿Cómo hombre de cultura en diferentes facetas, cómo ve la cultura en nuestro país?



Lo que han hecho con ella desde hace más de 30 años es intentar asesinarla poco a poco. Con la intención de volver mercancía todo lo humano, la salud, la educación, el arte etc. la cultura no ha escapado de esa terrible manera de asumir la realidad de nuestra sociedad. Sin embargo, asesinarla implicaría asesinarnos, luego mientras estemos vivos hay esperanza de ponerla en el honroso lugar que debe estar.



El rótulo de cultura a todo, ¿cómo la mira?



La confusa manera como se ha asumido el concepto de la cultura nos ha llevado a darle el rótulo de cultural a conductas, costumbres e incluso tradiciones en nuestra sociedad que nada tienen que ver con el hecho cultural.



Se habla pues de la cultura del narcotráfico, del sicariato, de la corrupción, de conductas que nada tienen que ver con el carácter trascendente, generador de belleza y armonía de lo cultural.



Urge, pues, una aclaración de esta bella característica actividad humana, la cultura. Definitivamente no es cualquier cosa que háganos los seres humanos, es algo muy especifico y revelador de la maravilla que somos como planeta.



¿Dónde se consigue el libro?



Pueden comunicarse con Víctor Hugo Trespalacios por sus redes sociales: Fanspage de Facebook, trespalacioselpropio; instagram, trespalacioselpropio; twitter, victor3palacios. O al wsp 414 459 22 09. En pocos días, en la librerías Panamericana y Lerner.

