Pese a estar preso, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias 'El negro Ober', es uno de los delincuentes más temidos en Barranquilla y municipios vecinos.



Y no es para menos, es el hombre responsable de atentados, asesinados y extorsiones a comerciantes y transportadores en esta capital del Atlántico. Su madre dice que no está bien de la cabeza, que consume drogas y se mantiene bajo tratamiento psiquiátrico.

Lo paradójico es que muchas de estas acciones las ordena desde la cárcel, donde se encuentra cumpliendo una condena de 40 años.



Este peligroso criminal ya ha pasado por siete cárceles y al parecer en todas ha encontrado la manera de burlar a las autoridades, entrar celulares, y seguir amenazando y extorsionando.

El fin de semana se conoció un video en que el aparecía desde su celda en la cárcel Palogordo, en Girón, Santander, fumando marihuana, tomando sopa y luciendo joyas, mientras amenaza con atentar contra comerciantes. La captura de la esposa del delincuente habría originado su molestia.



Esta es la historia de ‘El Negro Ober’ el temido cabecilla de la banda delincuencial ‘los Rastrojos Costeños’, grupo que delinque en Barranquilla, otros municipios de Atlántico y el Caribe colombiano.

Miembro de las AUC

Arturo García, expersonero de Barranquilla y estudioso de los casos de seguridad en esta capital le ha seguido la pista a la vida de este temido delincuente.



De ‘El Negro Ober’ se conoce que inició su carrera delincuencial cuando contaba con 34 años de edad. Su primera captura fue el 1 de Agosto del año 2010 en el municipio de Zaragoza (Antioquia).



“Pero como todo bachiller debió haber pasado por la primaria, pasado que aún se desconoce”, dice García.



Alba Luz Gutiérrez, madre de Ober, contó que él desde joven consumía drogas, se junto en el barrio con delincuentes. "Cuando estuvo preso en la cárcel de El Bosque se junto con gente mala", dijo.

En un video, alias Negro Óber habla de la captura de su esposa. Foto: Captura de video

En su historia también aparece que integró de las bandas paramilitares que se habría desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC ), estructura liderada por Juan Manuel Borre Barreto la que comandó con su hermano Javier y que fueron los autores en el año 2013 de los atentados y muertes de conductores de buses y vendedores de chance.



“También le figuran capturas en Barranquilla y Soledad por delitos como tráfico y porte de armas, extorsión, amenazas y homicidios”, agrega García.

Al mando de Los Rastrojos-Costeños Durante un tiempo mantuvo un bajo perfil para desaparecer del radar de las autoridades.



La muerte de Víctor Carlos Pérez de Alba apodado ‘La Máquina del Mal’ le sirvió a ‘El Negro Ober’ para que asumiera el comando de la estructura criminal creada al interior de las cárceles denominada ‘Los Rastrojos-Costeños’.



García recuerda que antes había sido miembro de la organización delincuencial Los Paisas, posteriormente Los Costeños, “desde donde actuó en acciones junto con Jorge Eliécer Díaz Collazos en la intervención territorial de Barrios como el Ferry, Primero de Mayo y otros barrios del corredor del eje del Suroriente de Barranquilla y límites con el municipio de Soledad”.



Junto a Tommy Joel Zerpa Brito, alias ‘Tommy Masacre’ y Juan Manuel Borré Barreto, alias ‘Pistón’ generaron terror entre comerciantes y transportadores, además de cometer crímenes en ciudades vecinas como Santa Marta.

Inician las guerras en las calles



Cuando logra conformar una estructura de hombres armados, entra a disputar el control de algunos barrios de Soledad, con alias Castor, a quien obliga al retiro.



Fue así como asumió toda la ruta de control del narcotráfico, extorsión, y controla el hurto violento. Desde ese momento su nombre y acciones criminales se comienzan a conocer en toda el área metropolitana.



En octubre del 2021 figura en el cartel de los más buscados y las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por su captura.



“Lo vinculan con el asesinato de Ender Vallejo García, el 9 de Mayo del 2021, además de figurar como determinador de los asesinatos de conductores, atentados a varios de ellos, ataques a empresas de transporte y delitos colaterales, convirtiéndose en un objetivo de los organismos de seguridad”, recuerda García.

Las amenazas desde la cárcel



El cuatro de octubre del 2021 pública una carta donde expresa la voluntad de entregarse a la justicia y pidió garantías a sus derechos. Una semana después es capturado en Melgar (Tolima).

Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias Johana o Vanesa, esposa de del 'Negro Óber'. Foto: Policía- Captura de video

“Pero hizo todo lo contrario pues en su periplo carcelario por siete establecimientos de detención continúo de manera abierta y pública amenazando y extorsionando a comerciantes”, sostiene García.



Los pabellones de máxima seguridad asignados por el Inpec no evitaron la continuidad de su accionar criminal, no solo en materia de extorsiones incalculables sino en calidad de determinador de otras acciones criminales.



“De su estado de privación de libertad le figura una condena de más de 40 años, condena que según consta en los últimos videos amenazantes, le importan muy poco y lanza amenazas contra autoridades y comerciantes, mientras exige que dejen libre a su compañera Johana, en acto de reto demencial, alimentado por un cerebro drogado”, subraya García.



Este video colocó a las autoridades locales en alerta. La Policía desplegó un operativo de vigilancia con 5.000 hombres en toda el área metropolitana de Barranquilla, mientras que el Inpec anunció que 15 funcionarios de la cárcel Palogordo del Girón serán investigados.



Alba Luz Gutiérrez, madre de Ober, insiste en que la esposa de su hijo es inocente de todo lo que la acusan y por eso la reacción de su hijo. "No está bien de la cabeza, está bajo tratamiento de psiquiátrico", dijo la mujer en una entrevista en Emisora Atlántico.



El pasado sábado la mujer dijo que habló él y le contó que las pastillas que le daban los médicos no le hacían afecto, no podía dormir, " y que sentía voces en la cabeza que le decían mata, mata".



Los comerciantes han preferido mantener un silencio por temor a represalias y dicen sentirse vulnerables frente a las amenazas de ‘El Negro Ober’, un hombre que ya ha demostrado que desde la cárcel puede seguir haciendo el mal.

BARRANQUILLA

