El gerleinismo no va más en el Atlántico

“El gerleinismo es monolítico; no hay gerleinismo sin Gerlein”. Esa expresión se la soltó el aún senador conservador y con aspiraciones de repetir curul Roberto Víctor Gerlein Echeverría a su amigo y periodista Ventura Emilio Díaz Mejía, en una entrevista para Emisoras ABC en Barranquilla, divulgada el 31 de octubre del 2017.

Allí ratificó que no había divisiones en el movimiento como se venía rumorando ante el surgimiento de la candidatura al Senado de la representante a la Cámara, Aida Merlano Rebolledo, apoyada financieramente por su hermano, el empresario Julio Gerlein.



“No hay división en el gerleinismo. No hay voceros distintos a Gerlein”, insistió, al tiempo que destacó la fidelidad de sus seguidores.



Sin embargo, el 15 de enero del 2018 anunció su retiro de la aspiración y dejó la campaña. No obstante, sus fieles seguidores le depositaron 8.134 votos, muy distante de los 127.004 que obtuvo en el 2014.

Por esa renuncia y el escándalo alrededor de la elección de Merlano, hoy en prisión por presuntos delitos electorales, en la capital del Atlántico hablan de la ‘muerte política’ de ese movimiento conservador que gozó de las mieles del poder por más de 50 años.



“Es que Roberto era el alma, corazón y todo lo demás de ese movimiento desde la década del 60. Lógico que su hermano Julio era el que ponía la plata, porque no se puede hacer política sin dinero. Pero era él el timonel. Como no hubo herencia política, ahí están las consecuencias, un movimiento acabado”, dijo uno de los analistas consultados por EL TIEMPO.



La más reciente prueba del desmantelamiento del grupo, a quienes opositores le atribuyen prácticas no tan santas como la compra de votos con dineros en efectivo (sistema mochilero), o mediante la entrega de tejas, láminas y cementos (sistema TLC), es la búsqueda de cabida en otros partidos de sus diputados y concejales.



Se habla de que incondicionales al gerleinismo, como los diputados Jorge Rangel Bello y Margarita Ballén, y los concejales del Distrito, Aissar Castro y Juan Carlos Zamora Callejas, están haciendo tránsito hacia otros grupos con miras a las elecciones regionales.



Rangel y Zamora al movimiento conservador del hoy senador Efraín Cepeda; mientras que Castro y Ballén tienen la mira en Cambio Radical, del clan Char. No fue posible obtener sus versiones porque sus teléfonos celulares se van a buzón de mensajes: “Están herméticos, no quieren hablar con nadie”, comentó una de las fuentes.



Además, en los barrios de Barranquilla y en municipios del Atlántico, quienes venían sirviendo de aliados populares al movimiento también están “postulándose al mejor postor”.

“Son pocos los que quieren fotografiarse o aceptar acuerdos de frente con gente que estuvo con los Gerlein por lo que ya todo el mundo sabe, sobre todo lo de Aida. Pero como en política no hay nada escondido, terminarán aceptándolos. De todo esto lo cierto del caso es que el gerleinismo ya es historia política en el Atlántico”, puntualizó otra fuente.



CARIBE