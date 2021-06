El motel donde han muerto 2 parejas en Barranquilla fue cerrado 

Tras un operativo de inspección y control, el Distrito de Barranquilla ordenó ester lunes el cierre temporal del motel Amoblados Daikirí, localizado en la calle 42 con carrera 44 , en el Centro histórico de la ciudad, y que ha sido noticia por la muerte misteriosa de dos parejas en los últimos meses.



En la inspección se determinó que el establecimiento comercial presenta notables deficiencias en seguridad e higiene, así como en documentos legales que reglamenten su operación.



“Con estos operativos interinstitucionales identificamos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el cuidado de la salud y la seguridad de los barranquilleros”, dijo la secretaria distrital de Gobierno, Jeniffer Villarreal.



De acuerdo con las evidencias, asegura la Alcaldía de Barranquilla en un comunicado, no existe un plan de emergencia o contingencia en caso de imprevistos, y la cantidad de extintores no es suficiente en caso de conflagración.



Uno de los hallazgos que más preocupa, sostiene el reporte oficial, es el estado de las habitaciones.



En estas se encuentran colchones con hongos y poca ventilación, lo que representa un riesgo para la salud. Además, no existe un manejo adecuado de los residuos sólidos en el lugar.



Sobre las misteriosas muertes de dos parejas, ocurridas en cuartos de este motel, ocurridas el 25 de mayor y 21 de junio, las autoridades aún no han entregado las causas.

BARRANQUILLA