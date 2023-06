La pesca de un mero de 2,3 metros de tamaño y 297,8 kilos de peso en las playas Santa Verónica, en el Atlántico, por un grupo de jóvenes que realizan pesca deportiva fue noticia en días recientes ya que hacía mucho tiempo que por esta zona de la costa Caribe no se veía un espécimen de tales proporciones.



Algunos no dudaron en calificar de “hazaña” la pesca del mero, que es apetecido por su gran sabor y por la calidad de su carne y que, además, es una clase de pez que está rodeado de mitos entre los pescadores del Caribe colombiano, los cuales le atribuyen responsabilidad en la desaparición de personas que se adentraron en el mar y nunca regresaron.

La bióloga marina Adriana Gracia advierte que el mero es una especie que se encuentra en amenaza crítica. Foto: Cortesía Adriana Gracia

Pero la pesca de este ejemplar también generó diversas reacciones entre ambientalistas, biólogos y académicos, quienes advirtieron que se trata de una especie amenazada y en vía de extinción.



EL TIEMPO habló con la bióloga marina Adriana Gracia, docente investigadora del programa de Biología de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, quien explica que la sobrepesca y la pérdida de su hábitat tienen al mero en peligro crítico de desaparecer.



“Desafortunadamente, la gente del común, que no conoce de la problemática por la cual atraviesa la especie, ve con buenos ojos o como una hazaña la captura de un animal de tal magnitud. Pero si realmente tuvieran más acercamiento a temas ambientales, al tema de la sobreexplotación de los recursos, de la misma contaminación que generamos los humanos y que finalmente llega al mar, tendrían una opinión muy diferente”, sostiene.



Gracia tiene maestría y doctorado en ciencias y en los últimos años ha trabajado en investigación de los ecosistemas marinos. En esta entrevista cuenta sobre las amenazas que rondan al mero y sobre la lucha que se libra para su protección.

¿Es común ver meros gigantes en estos lados del Caribe?



No, no es común. Animales de esas tallas viven asociados a donde hay fondos duros, rocosos. Más o menos en el 2015 encontraron uno así en Puerto Colombia, allá hay sustratos como embarcaciones hundidas y el mismo muelle que son esos sitios donde ellos habitan. Además, por la sobrepesca ya no se ven con tanta frecuencia.

¿Este pudo ser el último?



No necesariamente es el último, pero sí uno de los pocos individuos que veremos que llega a tener esa talla. Es difícil decir cuántos quedan en el medio marino, pero por su estado de amenaza se considera que sus poblaciones son muy bajas.

¿No es común verlo dónde habita?



Cuando los animales alcanzan una mayor talla se mueven a otros fondos someros (poco profundos), que pueden incluir fondos coralinos o rocosos, incluso se encuentran en lugares donde hay barcos hundidos o cuevas donde puedan resguardarse.

¿Cuál es la importancia de esta especie en la cultura popular del Caribe?



Su presencia tiene varios contextos: desde el punto de vista gastronómico, su carne y su sabor son muy apreciados y apetecidos. Su gran talla lo hace un animal majestuoso en el océano, y desde el punto de vista del buceo recreativo y de la apreciación de la diversidad marina un encuentro con estos animales es de gran valor emocional.

Los cinco jóvenes posan justo al mero gigante que pescaron en Santa Verónica. Foto: Tomada de las redes sociales

Por otra parte, en el pasado, cuando eran más abundantes, la especie estaba llena de leyendas e historias asociadas a pescadores y gente de mar que desaparecía mientras buceaba y que nadie volvía a ver. Se le atribuía al mero esta responsabilidad por su gran talla. Así que esta vinculado a la cultura popular del Caribe, sobre todo en las áreas insulares.

¿El mero es una especie amenazada?



Está incluida desde el 2002 en el libro rojo de peces marinos de Colombia en una categoría de amenaza denominada “en peligro crítico” y esto tiene que ver, básicamente, con dos temas: la sobreexplotación del recurso (lo que indica que sus poblaciones han disminuido dramáticamente en los últimos años por la sobrepesca), y por la pérdida de su hábitat. Siendo la primera causa la más notoria.

Esta es una especie que, como mencionaba, es longeva, tiene crecimiento lento, una reproducción sexual tardía, donde los juveniles pueden pasar de 5 a 8 años en el manglar (esto quiere decir que pasan muchos años antes de entrar a la etapa de reproducción) y lastimosamente son extraídos del medio sin dar tiempo para que se puedan reproducir. Eso quiere decir también que puedes ver un animal de talla grande (más de un metro), pero probablemente no se ha reproducido. La talla de maduración en los machos es de unos 113 centímetros y de las hembras, 128 centímetros, y generalmente los pescadores los extraen en tallas menores.

¿Qué impacto tiene la sobrepesca del mero en su población?



En Colombia no se tienen datos poblacionales de la especie. Se sabe que sus poblaciones han disminuido por sobreexplotación del recurso, así que seguir extrayéndola continúa agravando la situación. En nuestro país nos falta mucha información asociada a sus poblaciones, dónde se ubican, cuántos individuos las componen, de qué tallas, proporción hembras, machos, juveniles, etc. Es una especie que requiere todavía de muchos esfuerzos investigativos que permitan establecer la gravedad de la situación que ya se ha evidenciado.

¿Muchos restaurantes mantienen al mero como uno de los platos especiales en sus cartas?



Básicamente, porque se ha sobreexplotado el recurso. Las poblaciones de la especie han disminuido drásticamente y encontrar ejemplares es cada vez más raro. Otro factor de su baja poblacional es la pérdida del hábitat. El manglar, por ejemplo, juega un papel clave en su ciclo de vida, y si continuamos deforestando y afectando el ecosistema de manglar estamos perdiendo un lugar que es vital para su desarrollo.

¿Cómo puede cualquier persona apoyar la conservación del mero?



No consumiendo el recurso. Sabemos que es un animal muy apetecido por la calidad de su carne, pero si no hay demanda no hay oferta. Una vez dejemos que la especie se recupere poblacionalmente (esto es que el número de individuos aumente) seguramente podremos seguir disfrutando de su carne. Pero debemos dejar que la especie se recupere.

¿Esta especie se puede reproducir en cautiverio?



Existe en Colombia un programa que ha buscado su reproducción en cautiverio. Este tema es un poco complejo para animales marinos con ciclos de vida tan complejos. Pero el Centro de Investigación, Educación y Recreación (Ceiner), en Cartagena, lo logró desde el 2015, así que esos resultados son muy positivos para su conservación.

El pez ocupó casi toda la parte trasera del camión donde fue transportado. Foto: Tomada de las redes sociales

Otra estrategia son las áreas protegidas, por ejemplo, reservas o parques naturales. Se ha demostrado que poblaciones de especies que están en áreas protegidas tienen la capacidad de recuperase comparado con aquellas que no lo están. Es un tema de vigilancia y control. Colombia tiene una buena porción de su línea de costa en áreas protegidas.

¿La educación ambiental en los colegios del país ayudaría a la conservación?



Sí, desafortunadamente la gente del común que no conoce de la problemática por la cual atraviesa la especie, ve con buenos ojos o como una hazaña la captura de un animal de tal magnitud. Pero si realmente tuvieran más acercamiento a temas ambientales, al tema de la sobreexplotación de los recursos, de la misma contaminación que generamos los humanos y que finalmente llega al mar, tendrían una opinión muy diferente.



Ojalá en los colegios y en etapas primarias del aprendizaje los estudiantes tuvieran contacto con esta información. Hay que ver el ejemplo de Frailejón, mucha gente desconocía su importancia y por la canción y la campaña informativa, ahora niños y adultos reconocen su papel tan importante en nuestros páramos.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista de EL TIEMPO

​En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com

