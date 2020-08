El médico barranquillero que lleva 54 días con el coronavirus

Un récord nacional podría imponer el médico barranquillero Iván Manjarrez al ser el primer paciente en Colombia en presentar persistencia del covid-19 positiva de manera prolongada.



Manjarrez cumplió este domingo 54 días de aislamiento debido al coronavirus, se ha practicado tres exámenes, Isopado nasal y dos de sangre, y el resultado ha sido el mismo hasta el momento: positivo.



Lea: El Caribe sigue siendo territorio de disputas de grupos armados

Este barranquillero, de 61 años de edad y dueño de un buen humor y de un gran espíritu Caribe, que asegura es el que le ha servido para vivir esta situación, le contó a EL TIEMPO que fue diagnosticado de covid-19 el 10 de junio pasado, cuando sintió los síntomas.



“Había tenido escalofríos, fiebre alta y malestares. Pasé una mala noche, al día siguiente me fui hacer el examen, pero sabía que estaba contagiado”, dijo Manjarrez, quien ha trabajado muchos años en urgencia, pero ante la pandemia la clínica y la EPS en la que trabaja le pidieron que pasara a un consultorio para recibir a pacientes de medicina prioritaria. “En un día atendía a 34 pacientes, algunos quizás eran asintomáticos otros apenas le estaría comenzando la enfermedad o un descuido me contagié”.

Había tenido escalofríos, fiebre alta y malestares. Pase una mala noche, al día siguiente me fui hacer el examen, pero sabía que estaba contagiado FACEBOOK

TWITTER

Desde esa fecha, el médico permanece en su casa, cumplió el tratamiento que le mandaron colegas, además de otras prevenciones que tomó él por su parte, tras leer lo último en la literatura que se ha publicado sobre la enfermedad y que le han permitido ampliar su conocimiento sobre el tema.



También: 'Le ganamos la primera batalla al covid, no la guerra': Jaime Pumarejo



Desde ese momento comenzaron los exámenes para ver su estado de salud. De acuerdo con sus cuentas, la primera prueba se la hizo el 10 de junio y el resultado se lo entregaron el 18, salió positivo; el segundo fue el 27 de junio y el 4 de julio el resultado salió positivo; el tercero fue el 19 de julio con resultado positivo el 27 del mismo mes. Esta semana será el cuarto examen.



“Las Eps no me lo quieren hacer porque dicen que yo estoy bien, pero me lo hago así sea de mi bolsillo”, dice el galeno. En su casa su esposa e hijo fueron infectados, pero luego de una segunda prueba salieron negativos, y ya están bien.



El doctor Manjarrez ha revisado casos en el mundo y cuenta que el récord mundial un residente en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China central, quien permaneció 63 días dando positivo. Hay otros casos como el argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus Turín, que estuvo 31 días; y la artista colombiana Dana García, que estuvo 40 días y después de tres pruebas resultó negativo.



Manjarrez en estos momentos es asintomático, asegura que se siente bien, hace chistes sobre lo que le ha tocado vivir, por lo que pidió a las empresas de salud, con las que trabaja, que le permitieran seguir atendiendo a sus pacientes a través del teletrabajo.



En estos momentos se mantiene en su casa, donde mantiene su aislamiento, se ha convertido en un experto en el tratamiento de la enfermedad, como quiera que ha estudiado casos en otros países, y esta semana será sometido a la cuarta prueba, de la que espera salir victorioso.

No deje de leer: Dos años después de asumir el mando

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En TW:@leoher70

Escríbeme a leoher@eltiempo.com