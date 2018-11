Un Marymount que se repiensa de cara a los próximos 5 años

Hace un año, las directivas del Colegio Marymount, o Marymount School, como se le conoce en inglés, se detuvieron a repensar un plan estratégico que, basado en su legado y fortalezas cosechadas desde que fue fundado en 1953, sirviera para proyectar metas a un lustro.

En un proceso de retrospectiva, toda la comunidad estudiantil, desde profesores, estudiantes, el consejo superior y hasta los padres de familia, entre otros, se ensambló una robusta hoja de ruta que sirviera para proyectar al colegio hacia un futuro sin desconocer lo que se ha aportado a la sociedad en ese largo trasegar.



Fue así como nació Marymount Missión 2023, un plan de acción que comenzó a implementarse en febrero de este año con objetivos definidos que también tuvo en cuenta, en su consolidación, los retos que exige le educación en estos tiempos, en muchas áreas, pero específicamente en la formativa.



Anabella Martínez, rectora del Marymount, el primer colegio bilingüe y católico de Barranquilla, explicó que paralelo a la primera fase del cambio de sede a la de Sabanilla, se hizo un alto en el camino para determinar el rumbo que la institución va a seguir en los próximos años, teniendo claras las habilidades que los estudiantes de hoy necesitan para sacar adelante su proyecto de vida.



“Nos detuvimos a repensarnos como colegio y a partir de ahí a trazar el camino por el que vamos a seguir entregando líderes a la sociedad. Establecimos lo que hemos aportado a en estos años, pero también cuáles son esas habilidades que se necesitan para un proyecto de vida en el que más que encontrar el éxito material, se determine qué es lo que apasiona a nuestros estudiantes y los motiva a ser líderes emprendedores”, manifestó Martínez.



La rectora amplió que con Marymount 2023 se analizaron la misión y la visión del colegio y se trazaron tres objetivos que ella cataloga como ambiciosos: el primero formar estudiantes líderes bajo la premisa del liderazgo emprendedor, que se entienda como formar personas capaces, no solo de influir en el otro positivamente, sino que realmente sean eficaces en transformar sus pensamientos en acciones concretas que tributen a un bien común,



“Un líder emprendedor es ese que tenga un interés, una pasión y que con iniciativa vaya por las cosas. En este caso, también queremos que reflejen las competencias globales y principios católicos y valores en los que tanto hacemos énfasis, como la excelencia, el respeto, la espiritualidad, la responsabilidad y la honestidad”, agregó Martínez.



El segundo objetivo del plan estratégico del Marymount para dentro de los próximos cinco años consiste en consolidar una comunidad conformada por padres, estudiantes, colaboradores, el consejo superior y los exalumnos; y el tercero es que continúe siendo una institución eficiente con procesos pertinentes y personal altamente calificado.



“La comunidad son todos esos aliados que necesitamos en un modelo educativo que busca la sinergia entre todos los que la conforman. La idea es que en el colegio no solo el estudiante aprenda del alumno sino que sea un proceso en muchas direcciones”, destacó la rectora.



“Ya estamos en toda la etapa de implementación del plan de acción en las dos sedes del colegio y estableciendo cómo vamos a medir los indicadores”, concluyó.

El Marymount se tomó un tiempo en definir el rumbo seguir en estos 5 años. Foto: Colegio Marymount de Barranquilla

El Marymount Way, un sello formativo que ahora es 2.0

De la mano de la puesta en marcha de la Marymount Missión 2023, el sello formativo del colegio, conocido desde hace muchos años en inglés como Marymount Way, también fue integrado al plan estratégico quedando, en palabras de la rectora Anabella Martínez, convertido en una versión 2.0, es decir repensada y mejorada, para que vaya alineada con los parámetros a los que ahora se les apuesta.



La forma de hacerlo fue incluyendo en ese sello formativo a los tres elementos ya mencionados, como el liderazgo emprendedor; la competencia global y los valores, cuyas definiciones fueron intensamente trabajadas en el proceso de consecución del Marymount Mission 2023.



“Nos interesó darle el valor y significado adecuado a cada termino que hace parte de esa nueva misión y de ese Marymount Way que ahora describo como 2.0. La reflexión se hizo intensamente así como la aplicación de todas las estrategias que nos trazamos en este plan estratégico”, dijo la rectora.



Así las cosas, el colegio Marymount de Barranquilla analizó también todo su parte curricular, los estándares disciplinarios y un sinnúmero de aristas más que se engranan en la nueva misión que se trazó.



Pero una de las apuestas más grandes es la Aprendizaje Basado en Proyectos, en inglés, Project Base Learning (PBL), en la que los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en soluciones a problemáticas reales y en las que aplican un universo de habilidades cognitivas, sociales y físicas.

El Marymount busca que sus estudiantes sean capaces de transformar sus pensamientos en acciones concretas enmarcadas en valores. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

La Tierra Prometida que deja seguir soñando en los espacios

En febrero pasado, los estudiantes de High School (bachillerato) del Colegio Marymount comenzaron a dar sus clases en La Tierra Prometida, (Promise Land), la sede ubicada en Sabanilla, un atractivo sector del municipio de Puerto Colombia (Atlántico). En varias hectáreas se ha podido levantar la infraestructura de la manera más idónea y puesta al servicio de la educación de un poco más de 400 niños.



Ese sueño cumplido de iniciar el proceso de mudanza desde Barranquilla para casi la mitad de la población estudiantil también hace parte de los cambios importantes que institución ha tenido en los últimos meses.



Para la rectora Anabella Martínez es un verdadero privilegio es contar con ese terreno que todavía permite seguir planificando, organizadamente, el crecimiento del colegio.



“Es un lujo poder decidir los pasos que vamos dando en materia de infraestructura. Para el próximo año escolar, 2019 -2020, que se inicia en agosto del año entrante, la idea es que primaria ocupe el edificio que ya estamos construyendo. En medio de los dos edificio más adelante estará nuestra capilla”, anunció Martínez. Con esta nueva sede puesta en marcha, el deporte se incentiva cada día más en el colegio.

Formar líderes emprendedores es uno de los objetivos de la nueva misión del Colegio Marymount de Barranquilla, por ello se trabaja en los valores y la convivencia. Foto: Colegio Marymount de Barranquilla

Acreditaciones e idiomas, factores que se suman a fortalezas

En 1980 con la llegada de estadounidenses a la ciudad, dada la cercanía con la Mina del Cerrejón en La Guajira, se propició la necesidad de volver mixto el colegio para que dejara de ser exclusivo de mujeres. Desde entonces, los logros no han dejado de ser tangibles.



No es menos importante resaltar que el Colegio Marymount es una institución educativa aprobada por el Ministerio de Educación de Colombia, según Resolución N° 00487 de abril 4 de 2003 y acreditada a nivel internacional por Neasc (New England Association of Schools - mayo 13 de 2010) y por CIS (Council of International of Schools - abril 29 de 2011) en sus tres niveles: preescolar, básica (de grado 1 a 9) y media (de grado 10 y 11).



El excelente nivel de inglés de sus estudiantes es una de sus cualidades más notables, pero desde primero elemental el francés comienza a ser otra prioridad en el proceso de fortalecimiento de un tercer idioma.



El Marymount también implementó el currículo Cambridge y se consagró como el mejor del país en la enseñanza del inglés, según reveló el listado de 100 Mejores por Materia y Top 2018, un análisis de acuerdo con las pruebas de Estado.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA