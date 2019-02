El Lago de El Cisne no estaría apto para la pesca

"En el Lago de El Cisne no se puede pescar”, asegura el director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Luis Guerra, al referirse a la orden que dio la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y el Gobernador Eduardo Verano, quienes ordenaron la pesca deportiva como medida para enfrentar la sobrepoblación de peces que estaría amenazada por los efectos de la sequía en el Caribe colombiano.

El director seccional en el Atlántico de la Aunap, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y que entre sus misiones está “el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras”, aseguró que hasta el momento no le han solicitado el permiso para que en este cuerpo de agua, que presenta problemas de contaminación, se realicen actividades de pesca.



“El Lago de El Cisne tiene un problema ambiental y por eso allí no se puede pescar”, subrayó el funcionario que reconoció que es el la CRA y la Secretaria de Salud del Atlántico los que deben establecer el grado de contaminación que existe y la calidad del pescado que de allí se está criando y sacando.



Sobre este tema también se pronunció el exdirector de la Aunap, Neil Gallardo, quien recordó que el lago debe estar bajo constante monitoreo, ya que el agua que lo alimenta proviene del arroyo León, luego de pasar por un tratamiento.

Si fuera así todo el que tire una atarraya o anzuelo sacaría un pescado, lo que no ocurre, dijo Gallardo FACEBOOK

TWITTER

"Hay oxigeno adecuado para que los peces crezcan, pero nunca hemos dicho que son aptos para el consumo humano, eso es un tema de salud pública que debe aclarar la Secretaria de Salud del Atlántico”, indicó.



Sobre la a mortandad de peces que se presentó hace dos semanas, Gallardo, explicó que se necesita de un estudio serio que lo determine y no atribuir las causas a la sobrepoblación de peces, “si fuera así todo el que tire una atarraya o anzuelo sacaría un pescado, lo que no ocurre”, dijo.



Los reportes de los pescadores es que se están sacando pescado de talla pequeña y no en la cantidad que se supone debe haber. Algunos aseguran que se han ido sin llevarse nada.

Todo bien: CRA

Sin embargo la CRA, sostiene que en los últimos estudios microbiológicos del agua del Lago arrojan que está en muy buenas condiciones y que la proliferación de peces da cuenta de ello.



El director de la CRA, Alberto Escolar, reconoció que el Lago es un cuerpo de agua que está en proceso de recuperación y que dentro de las iniciativas ejecutadas estuvo la siembra de alevinos.



“La recomendación que hacemos es ampliar la pesca en el Lago. No hay restricciones, es para un tipo de pesca recreativa”, puntualizó Escolar.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

@Leoher69