La Hypaeus Arahuaco, la Anyphaenoides Sierraensis o la Lapsias Tayrona son los nombres que el biólogo barranquillero Leonel Martínez García le puso a unas especies de arañas que descubrió en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Las tres especies hacen parte de las 87 arañas que ha descubierto en diferentes partes del territorio nacional.

Martínez, de 26 años, integra el grupo de investigación Biodiversidad del Caribe de la Universidad del Atlántico, entidad a la que está vinculado hace siete años, dedicado al estudio e investigación de arácnidos.



Se apasionó por el estudio de las arañas y en general de los invertebrados con un texto académico, que en el segundo semestre, le facilitó uno de sus profesores.

Leonel Martínez en su trabajo de campo en la Sierra Nevada. Foto: Prensa Universidad del Atlántico

Su madurez e interés por la investigación de las arañas le permitió terminar su pregrado de manera sobresaliente, e iniciar una maestría en Biología en la Uniatlántico. Ahora se encuentra en la Universidad de Buenos Aires, cursando un doctorado en Ciencias Biológicas, gracias a una beca que se ganó.



“La escuela aracnología es relativamente reciente en el Caribe. Los estudios de etnología se han centrado en Bogotá, específicamente en el Instituto de Ciencias Naturales, donde está concentrada la colección más grande de arañas de Colombia; entonces pues yo sí soy un abanderado en esta zona gracias al apoyo de la Universidad”, le contó a EL TIEMPO desde Buenos Aires.



Muchas de las nuevas especies que ha descrito han sido nombradas en honor a grupos indígenas e incluso una fue dedicada al fundador de la Unialtlántico, Julio Enrique Blanco, nombrada como “Parachemmis julioblancoi”.

Expediciones a la Sierra Nevada

Sus expediciones comenzaron con el programa de Biología, en que obtuvo material de diferentes regiones.



Ha recorrido el país desde el Amazonas, las cordilleras, los Montes de María (Bolívar) y municipios como Usiacurí (Atlántico), además de La Guajira.



Pero su laboratorio central es la Sierra Nevada de Santa Marta, en los sectores de San Javier o San Pedro.

Los hallazgos de Leonel Martínez son considerados como el mayor aporte del Atlántico a la aracnología. Foto: Prensa Universidad del Atlántico

“La región más rica en especies es la Sierra Nevada, aquí seguimos descubriendo más y más y más especies. Es un bioma que tiene distintos ecosistemas poco explorado históricamente y que aún digamos que sigue dándonos sorpresas en cuanto a la diversidad”, subraya.



Para sus exploraciones utiliza guantes, pinzas entomológicas y frascos con alcohol. “El proceso de búsqueda depende del grupo de arañas, hay especies que viven en la hojarasca, entonces hay que recoger hojarasca y filtrarla”, cuenta.



Pero también ha explorado zonas poco conocidas como El Santuario de Flora y Fauna los Colorados (Bolívar). “El total de especies que he reportado son inéditas, algunas que ya habían sido descritas, pero no reportadas para el país y la mayoría llevan asociadas mi nombre como autor”, anota.



Es el caso de la Hypaeus Arahuaco Martínez & Galvis (2017), Anyphaenoides Caribensis Martínez y Martínez & Brescovit (2018), Anyphaenoides Sierraensis Martínez y Martínez & Brescovit (2018), Lapsias Tayrona Muñoz y Galvis & Martínez (2022).



Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas científicas y sus hallazgos son considerados como el mayor aporte del Atlántico a la aracnología.

Aporte a la ciencia

El joven investigador resalta que grupos de arañas que pertenecen a la familia Zodariidae en Colombia solo tenían reportada seis especies, pero luego, con una revisión exhaustiva de colecciones biológicas, identificó que la diversidad era mucho mayor.



Logró reportar 28 nuevas especies, alojadas en los Andes colombianos, Amazonas y el Caribe.

Algunas de las especies descritas son: Anyphaenoides Caribensis, en Atlántico, y Anyphaenoides Sierraensis, en la Sierra Nevada.



Con la colaboración de investigadores colombianos e internacionales ha podido levantar un repertorio en colecciones relevantes para la aracnología del país, como la del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, así como en la colección del Instituto Alexander Von Humboldt y la Universidad Javeriana.



Ha colaborado también con investigadores del Instituto Butantan, de Brasil. y Museo de Ciencias Naturales de Argentina, donde estudia.



“Estamos en el siglo de las extinciones masivas, el Antropoceno, y una de las tareas principales de los biólogos y para todos es conocer la biodiversidad de especies, porque están desapareciendo a un ritmo alarmante, en contraste con su descubrimiento. Es decir, se extinguen primero, antes de ser descubiertas. La tarea en este siglo de extinciones es conocer la biodiversidad”, afirma.



Martínez, trabaja activamente con arañas en el laboratorio de Biodiversidad, ubicado en el Bloque CICIT de la Uniatlántico, donde lo acompaña un gran equipo, conformado por estudiantes de pregrado, postgrado y jóvenes investigadores que están comenzando a incorporarse en el mundo de la aracnología.

El hombre araña

Martínez se crío en el barrio La Pradera, suroccidente de Barranquilla, donde vive con una hermana. Allí tiene su colección de arañas, protegidas en frascos especiales.

Las arañas son uno de los depredadores más voraces del reino animal. Foto: Archivo EL TIEMPO

Recuerda que para salir adelante le tocó trabajar en un restaurante de comidas rápidas, pero su amor por la investigación le permitió conseguir otro tipo de apoyos en la universidad, como monitor.



Sus amigos y familiares no dudan en llamarlo ‘Spiderman’, porque conocen la pasión y entrega que tiene por estas especies. Pero explica que las arañas con las que trabaja no son venenosas.



“Las arañas cumplen roles principales al interior de los ecosistemas, siendo uno de los depredadores más voraces del reino animal; en algunas regiones, por ejemplo, consumen entre 600 y 900 toneladas de insectos al año. Estos insectos acaban con cultivos, es decir ellas mantienen un equilibrio”, puntualiza.

LEONARDO HERRERA DELGANS

corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

